خبراء أمن: سقوط مقذوفين قرب سفينة تديرها شركة يونانية بالخليج

30 مارس آذار (رويترز) – قال خبراء في قطاع الأمن البحري اليوم الاثنين إن سفينة حاويات مملوكة لشركة يونانية راسية قبالة سواحل رأس تنورة في السعودية أبلغت عن حادثتين منفصلتين سقطت فيهما مقذوفات في المياه قرب السفينة.

وأفاد ممثل عن سفينة “إكسبريس روم” التي ترفع علم ليبيريا بسقوط مقذوفين مجهولين في المياه قرب سفينة الحاويات على بعد حوالي 22 ميلا بحريا (40.7 كيلومتر) شمال شرقي رأس تنورة، في الساعة 1352 بالتوقيت العالمي المنسق.

وذكرت مجموعة فانجارد البريطانية لإدارة المخاطر البحرية أن الحادثتين وقعتا في غضون ساعة واحدة، وأن طاقم السفينة بخير.

وقالت فانجارد إن الحرس الثوري الإيراني أعلن في وقت سابق مسؤوليته عن الهجوم على السفينة “إكسبريس روم” في 11 مارس آذار.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن مسؤول الأمن في إحدى سفن الحاويات أبلغ عن سقوط مقذوفين مجهولين قرب السفينة بفارق ساعة بين كل منهما، مضيفا أن جميع أفراد الطاقم بخير.

ولم يصدر أي تعليق بعد من الشركة المشغلة للسفينة.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث الذي وقع اليوم الاثنين.

وتتعرض السفن التجارية لهجمات بالصواريخ أو بالطائرات المسيرة المتفجرة في الخليج ومضيق هرمز منذ الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير شباط.

(تغطية صحفية محمد الجبالي ومنة علاء الدين – إعداد أيمن سعد مسلم للنشرة العربية – تحرير محمد عطية)