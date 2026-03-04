The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

خبراء بالأمم المتحدة يعبرون عن “انزعاجها الشديد” من مقتل أطفال في ضربات الشرق الأوسط

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

جنيف 4 مارس آذَار (رويترز) – عبرت لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة اليوم الأربعاء عن “انزعاجها الشديد” من مقتل أطفال في العنف المتصاعد في أنحاء الشرق الأوسط وأشارت إلى قصف مدرسة للبنات في إيران.

وقال خبراء الأمم المتحدة إن مدرسة الشجرة الطيبة للبنات في ميناب جنوب إيران تعرضت للاستهداف يوم السبت في أول يوم من الهجمات الإسرائيلية والأمريكية على البلاد، مما أسفر عن مقتل 160 من الأطفال.

(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد )

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية