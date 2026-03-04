خبراء بالأمم المتحدة يعبرون عن “انزعاجها الشديد” من مقتل أطفال في ضربات الشرق الأوسط

reuters_tickers

1دقيقة

جنيف 4 مارس آذَار (رويترز) – عبرت لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة اليوم الأربعاء عن “انزعاجها الشديد” من مقتل أطفال في العنف المتصاعد في أنحاء الشرق الأوسط وأشارت إلى قصف مدرسة للبنات في إيران.

وقال خبراء الأمم المتحدة إن مدرسة الشجرة الطيبة للبنات في ميناب جنوب إيران تعرضت للاستهداف يوم السبت في أول يوم من الهجمات الإسرائيلية والأمريكية على البلاد، مما أسفر عن مقتل 160 من الأطفال.

(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد )