خبراء لرويترز: تركيا تبدأ أعمال ترميم قبة آيا صوفيا

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إسطنبول (رويترز) – قال خبراء يوم الاثنين إن من المقرر أن تبدأ تركيا أعمال ترميم وتدعيم لقبة آيا صوفيا، في أحد أكبر مشاريع الترميم التي تنفذ على هذا المبنى الذي يبلغ عمره 1486 عاما.

كانت آيا صوفيا أكبر كاتدرائية في العالم لمدة 900 عام حتى فتحها السلطان العثماني محمد الفاتح عام 1453 لتتحول بعدها إلى أحد أشهر المساجد منذ ما يقرب من 500 عام.

وقبل ما يزيد على 70 عاما، حولت الجمهورية العلمانية التركية هذا المبنى إلى متحف لكن الرئيس رجب طيب أردوغان أعاده إلى مسجد مجددا في عام 2020.

وقالت مؤرخة الفن البيزنطي أسنو بيلبان يالجين إن هذه العملية ستكون صعبة وستفتح “صفحة مهمة في تاريخ آيا صوفيا”، مضيفة أن ترميم أجزاء أخرى من المبنى جار منذ 10 سنوات.

وقالت لرويترز من أمام المسجد “إنه حقا مبنى زاخر بالمفاجآت، لأن الأمور أحيانا تتطور بطريقة لا نتوقعها. أي أننا نصمم ونضع خطة (الترميم) لكن عند البدء ربما تتطور الأمور بشكل مختلف”.

وقال أحمد جوليتش، خبير الحفاظ على المباني الثقافية وترميمها، إنه سيتم تغطية القبة أولا لحمايتها أثناء عملية الترميم، مضيفا أنه سيتم بعد ذلك إزالة طبقة الرصاص الكاسية للقبة لمواصلة مشروع الترميم والتدعيم.

سيركز مشروع التدعيم على نقاط الضعف التي تم تحديدها في الهيكل خلال عمليات محاكاة زلزال كبير، في بلد تتقاطع فيه خطوط الصدع.

وقال حسن فرات ديكاش، أستاذ الهندسة المعمارية في جامعة السلطان محمد الفاتح الوقفية، إن مشكلات الهيكل الحقيقية ستتضح أكثر عند رفع الطبقة الرصاصية.

وتوقع جوليتش استمرار فتح أبواب آيا صوفيا للمصلين والزوار خلال عملية الترميم، مما يزيد من صعوبتها.

لم يحدد الخبراء موعدا للانتهاء من أعمال الترميم تحسبا لظهور مشكلات بسبب الأحوال الجوية أو الاضطرار للقيام بأعمال إضافية ليست ضمن الخطة الموضوعة.