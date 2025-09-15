The Swiss voice in the world since 1935
خبيرة بالأمم المتحدة: إسرائيل تسعى لجعل مدينة غزة غير صالحة للعيش

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

جنيف (رويترز) – حذرت فرانشيسكا ألبانيزي مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 من أن هجوم إسرائيل على مدينة غزة سيلحق ضررا هائلا بالفلسطينيين، وأن المدينة قد تصبح غير صالحة للعيش.

وقالت ألبانيزي يوم الاثنين للصحفيين في جنيف “إسرائيل تقصف غزة بأسلحة غير تقليدية… إنها تحاول إخراج الفلسطينيين قسرا. لماذا؟ هذه هي القطعة الأخيرة من غزة التي يريدون أن يجعلوها غير صالحة للعيش”.

(إعداد مروة غريب للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد)

الأكثر مناقشة

نقاش
يدير/ تدير الحوار: كاتي رومي

هل بطاقة الهوية الإلكترونية متاحة في بلدك؟ برأيك، ما هي مزاياها؟ وما المخاوف التي قد تثيرها لديك؟

شارك.ي تجربتك: هل اعتمد بلد إقامتك بالفعل نظام الهوية الإلكترونية؟ وهل يسهّل ذلك حياتك اليومية؟

شارك في الحوار
17 إعجاب
21 تعليق
عرض المناقشة

نقاش
يدير/ تدير الحوار: مارك لويتينيغّر

ما هي تجربتك مع أزمة السكن وارتفاع أسعار العقارات؟

تواجه سويسرا أزمة سكن آخذة في التفاقم. برأيك، ما السبل الممكنة لتفادي هذه الأزمة؟

شارك في الحوار
60 إعجاب
70 تعليق
عرض المناقشة

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

أين ترى مستقبل قارتك؟

تعيش بعض مناطق العالم على وَعْدٍ بمستقبلٍ مشرق . لكن، كيف يبدو الواقع فعلاً؟

شارك في الحوار
36 إعجاب
27 تعليق
عرض المناقشة
SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

