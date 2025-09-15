خبيرة بالأمم المتحدة: إسرائيل تسعى لجعل مدينة غزة غير صالحة للعيش

جنيف (رويترز) – حذرت فرانشيسكا ألبانيزي مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 من أن هجوم إسرائيل على مدينة غزة سيلحق ضررا هائلا بالفلسطينيين، وأن المدينة قد تصبح غير صالحة للعيش.

وقالت ألبانيزي يوم الاثنين للصحفيين في جنيف “إسرائيل تقصف غزة بأسلحة غير تقليدية… إنها تحاول إخراج الفلسطينيين قسرا. لماذا؟ هذه هي القطعة الأخيرة من غزة التي يريدون أن يجعلوها غير صالحة للعيش”.

