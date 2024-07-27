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خدمات الطوارئ الإسرائيلية: صاروخ من لبنان يضرب ملعب كرة قدم في الجولان ويصيب 9

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القدس (رويترز) – قالت خدمات الطوارئ الإسرائيلية إن تسعة أشخاص، بينهم طفل واحد على الأقل، أصيبوا بجروح خطيرة جراء صاروخ أطلق من لبنان وسقط على ملعب كرة قدم بقرية في هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل يوم السبت.

وقالت خدمة الإسعاف الإسرائيلية إن الجرحى تتراوح أعمارهم بين 10 أعوام و20 عاما.

وقال أحد المسعفين إن حريقا اندلاع ودمارا هائلا لحق بالموقع، وهو ملعب كرة قدم في قرية مجدل شمس الدرزية. وقال الجيش الإسرائيلي إنه يساعد في إجلاء المصابين.

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