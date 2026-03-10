The Swiss voice in the world since 1935
خدمات تتبع: ناقلة تعبر مضيق هرمز بمليوني برميل من النفط الإيراني

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

لندن 10 مارس آذَار (رويترز) – أظهرت بيانات تتبع سفن اليوم الثلاثاء أن ناقلة عملاقة تحمل مليوني برميل من النفط الإيراني عبرت مضيق هرمز أمس، لتنضم بذلك إلى خمس سفن أخرى على الأقل تنقل الخام إلى آسيا منذ 28 فبراير شباط.

وأظهر تحليل أجرته مؤسسة لويدز ليست إنتليجنس وشركة كبلر أن ناقلة النفط “كوما”، التي ترفع علم جيانا والمدرجة على قائمة العقوبات الأمريكية، عبرت المضيق في التاسع من مارس آذار متجهة إلى الصين.

كما أرسلت إيران شحنات من الغاز والمنتجات النفطية عبر المضيق في الأيام الأخيرة منذ بدء الضربات الأمريكية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير شباط.

وتشير التقديرات إلى أن ما لا يقل عن 11 مليون برميل من النفط الخام، بالإضافة إلى الشحنة الأخيرة، غادرت إيران منذ ذلك الحين.

(إعداد معاذ عبدالعزيز للنشرة العربية )

