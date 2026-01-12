خدمة: إيران أفرجت على ما يبدو عن ناقلة نفط يونانية بعد احتجازها لعامين

1دقيقة

12 يناير كانون الثاني (رويترز) – قالت خدمة ( تانكر تراكرز) لمراقبة حركة الناقلات البحرية اليوم الاثنين إن إيران أفرجت على ما يبدو عن ناقلة النفط سانت نيكولاس المملوكة لجهة يونانية بعد احتجازها في يناير كانون الثاني 2024.

وكانت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية قد ذكرت آنذاك أن إيران استولت على ناقلة النفط، التي كانت تحمل نفطا عراقيا متجها إلى تركيا، ردا على مصادرة الولايات المتحدة للسفينة ذاتها وحمولتها النفطية عام 2023.

وجاءت مصادرة الولايات المتحدة للناقلة “سانت نيكولاس” في إطار عملية لإنفاذ العقوبات. وكانت السفينة تبحر في ذلك الوقت باسم مختلف هو سويس راجان.

وحذرت إيران الولايات المتحدة من أن تحركها “لن يمر دون رد”.

ولم تتمكن رويترز من التواصل مع الشركة المالكة للسفينة، ولم يرد مديرها على طلبات للتعليق.

(تغطية صحفية باريسا حافظي وليزا برتلين وأراثي سوماسخار وماريانا باراجا – إعداد محمد أيسم ومعاذ عبدالعزيز للنشرة العربية )