خدمة الإسعاف الإسرائيلية: مقتل 4 في إطلاق نار بالقدس

القدس (رويترز) – أعلنت خدمة الإسعاف الإسرائيلية أن أربعة أشخاص قُتلوا في إطلاق نار في أحياء بالقدس، في حين أكدت الشرطة مقتل من أطلقوا النار.

ولم يتضح بعد من منفذي إطلاق النار أو دوافعهم. ووصفت الشرطة الإسرائيلية مطلقي النار بأنهم “إرهابيون” دون تحديد عددهم.

وكانت خدمة الإسعاف قد ذكرت في وقت سابق أن 15 شخصا أصيبوا، وأن خمسة منهم على الأقل في حالة خطيرة جراء إصابتهم بأعيرة نارية. وعثر المسعفون الذين وصلوا إلى مكان الواقعة على المصابين مستلقين على الطريق والرصيف بالقرب من محطة حافلات، وبعضهم فاقدون للوعي.

(تغطية صحفية ألكسندر كورنويل من تل أبيب وأحمد الإمام وجنى شقير من دبي – إعداد أميرة زهران للنشرة العربية – تحرير محمد محمدين)