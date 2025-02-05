خدمة البريد الأميركية تعلّق استلام الطرود من الصين

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قالت خدمة البريد الأميركية الثلاثاء إنها علقت موقتا استلام الطرود الواردة من الصين وهونغ كونغ، بعد وقت قصير من فرض الرئيس دونالد ترامب تعريفات جديدة تستهدف بكين.

وسيسري هذا التعليق “حتى إشعار آخر”، وهو يأتي عقب الأمر التنفيذي الذي وقّعه ترامب بفرض ضريبة إضافية بنسبة 10 % على الواردات الصينية اعتبارا من الثلاثاء، وبإلغاء الإعفاء من الرسوم الجمركية للطرود المنخفضة القيمة.

وكان ذلك الإعفاء يسمح بدخول السلع التي تبلغ قيمتها 800 دولار أو أقل، إلى الولايات المتحدة دون دفع رسوم جمركية أو ضرائب معينة.

لكنها أصبحت عرضة للتدقيق بسبب زيادة الشحنات التي تطالب بالإعفاء في السنوات الأخيرة.

وقال مسؤولون أميركيون إن نمو شركتَي التجزئة عبر الإنترنت “شي إن” و”تيمو” الصينيتين كان عاملا رئيسيا وراء هذه الزيادة.

وتسعى واشنطن إلى تشديد القواعد، قائلة إن ارتفاع عدد الشحنات يزيد من صعوبة التدقيق في البضائع بحثا عن مخاطر أمنية.

ومن المحتمل أن تتأثر أيضا شركات أخرى للبيع بالتجزئة مثل أمازون.

بيس/الح/ناش