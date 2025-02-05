مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول

خدمة البريد الأميركية تعلّق استلام الطرود من الصين

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

قالت خدمة البريد الأميركية الثلاثاء إنها علقت موقتا استلام الطرود الواردة من الصين وهونغ كونغ، بعد وقت قصير من فرض الرئيس دونالد ترامب تعريفات جديدة تستهدف بكين.

وسيسري هذا التعليق “حتى إشعار آخر”، وهو يأتي عقب الأمر التنفيذي الذي وقّعه ترامب بفرض ضريبة إضافية بنسبة 10 % على الواردات الصينية اعتبارا من الثلاثاء، وبإلغاء الإعفاء من الرسوم الجمركية للطرود المنخفضة القيمة.

وكان ذلك الإعفاء يسمح بدخول السلع التي تبلغ قيمتها 800 دولار أو أقل، إلى الولايات المتحدة دون دفع رسوم جمركية أو ضرائب معينة.

لكنها أصبحت عرضة للتدقيق بسبب زيادة الشحنات التي تطالب بالإعفاء في السنوات الأخيرة.

وقال مسؤولون أميركيون إن نمو شركتَي التجزئة عبر الإنترنت “شي إن” و”تيمو” الصينيتين كان عاملا رئيسيا وراء هذه الزيادة.

وتسعى واشنطن إلى تشديد القواعد، قائلة إن ارتفاع عدد الشحنات يزيد من صعوبة التدقيق في البضائع بحثا عن مخاطر أمنية.

ومن المحتمل أن تتأثر أيضا شركات أخرى للبيع بالتجزئة مثل أمازون.

بيس/الح/ناش

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

ما هو مستقبل نموذج الحياد السويسري؟

هل يمكن التمسك بالحياد في زمن التكتلات والتوترات الجيوسياسية؟

شارك في الحوار
381 إعجاب
269 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جيسيكا دافيس بلوس

كيف أثرت أزمة نقص الأدوية على تجربتك في مجال الرعاية الصحية؟

كيف أثر نقص الأدوية عليك شخصيًا؟ وما الذي تعتقد أنه يجب القيام به لمعالجة هذه المشكلة؟

شارك في الحوار
10 إعجاب
8 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

هل الديمقراطيات المباشرة أكثر عرضة للتضليل الإعلامي؟

من المتوقع أن تؤثر موجة المعلومات المضللة بشكل خاص على الديمقراطيات المباشرة، مثل سويسرا أو العديد من الولايات الأمريكية.

شارك في الحوار
55 إعجاب
85 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية