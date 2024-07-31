خدمة السحابة من “مايكروسوفت” تعزّز أرباح الشركة الأميركية

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أعلنت شركة “مايكروسوفت” الثلاثاء أنه حققت أرباحاً فصلية قوية، لكنّ أسهمها تراجعت بسبب أرقام أظهرت أنّ وحدة الحوسبة السحابية لديها لم تحقق النموّ المتوقع.

وأفادت “مايكروسوفت” بأنها حققت أرباحاً قدرها 22 مليار دولار من إيرادات وصلت إلى 64,7 مليار دولار في الربع المنتهي أخيراً، في نتائج أعلى من التي سُجّلت في الفترة نفسها من العام السابق.

ومع ذلك، خيبّت إيرادات وحدة السحابة والبالغة 36,8 مليار دولار آمال المستثمرين، وانخفضت الأسهم بنسبة 3% تقريباً لتصل إلى 411,40 دولاراً في التعاملات ما بعد إغلاق السوق.

وبفضل الأموال المتأتية من وحدة الحوسبة السحابية، سُجّلت “مايكروسوفت” أرباح ضخمة ربعاً تلو الآخر، وكان التلميح إلى أنّ النمو الممتاز قد يتباطأ، كافياً لتريّث المستثمرين.

وتُعدّ “مايكروسوفت” إحدى الشركات المتنافسة الرئيسة في السباق لابتكار أنظمة ذكاء اصطناعي، إذ تُضخ مليارات الدولارات في هذه التكنولوجيا على أمل أن تؤتي ثمارها.

وقال المحلل في “ويدبوش” دان ايفز، في مذكرة للمستثمرين “على الرغم من التأثير الذي سيطال أسهم مايكروسوفت” بعد ساعات، نعتقد أنّ النتائج لقطاع التكنولوجيا ككلّ تكمن في الدخل الذي يحققه الذكاء الاصطناعي”.

وتحرص مايكروسوفت على تحقيق دخل من الذكاء الاصطناعي التوليدي، إذ تحركت سريعاً لدمجه في مختلف منتجاتها، واستثمرت 13 مليار دولار في شركة “اوبن ايه آي”، مُبتكرة “تشات جي بي تي”.

ورأت شركة “سي اف آر ايه ريسيرتش” أنّ نتائج الأرباح “تتماشى إلى حد كبير” مع الأعمال الأساسية لشركة “مايكروسوفت”، معتبرةً أنّها تعمل على “تحسين تدريجي” للمبالغ التي تجنيها من الذكاء الاصطناعي، بحسب محلل الأسهم أنجيلو زينو.

وقال زينو “مع ذلك، نسلّم بأنّ نتائج السحابة لألفابت والتي أتت أفضل من المتوقع في الأسبوع الفائت، دفعت المستثمرين للبحث عن المزيد”.

– رهان الذكاء الاصطناعي –

أعلنت “ألفابت”، الشركة الأم لـ”غوغل”، عن أرباح وإيرادات فاقت التوقعات مع ازدهار أعمالها السحابية المعززة بالذكاء الاصطناعي والإعلانات على شبكة البحث.

وقال جيريمي غولدمان من “إي ماركتر” إنّ الفوز بالرهان الكبير على الذكاء الاصطناعي أمر “بالغ الأهمية” للمجموعة، “لكنّ السوق مستعدة لمنحهم مستوى من الصبر”.

وأدّى الشغف في الذكاء الاصطناعي إلى تحقيق الحوسبة السحابية لـ”مايكروسوفت” نمواً متزايداً، وهو ما اعتبر المحللون أنّ من الصعب الحفاظ عليه.

وتساعد حصة “مايكروسوفت” الكبيرة في “اوبن ايه آي” بالإضافة إلى “كوبايلت ايه آي” الخاصة بها، في الحفاظ على مكانتها الرائدة في الذكاء الاصطناعي، بحسب كبير المحللين في “إي ماركتر” غادخو سيفيّا.

وبلغت إيرادات وحدة السحابة الذكية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي في “مايكروسوفت” 28,5 مليار دولار، مع تسجيل زيادة قدرها 19% مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق، على ما أظهرت الأرقام.

وقال الرئيس التنفيذي لـ”مايكروسوفت” ساتيا ناديلا، في مكالمة هاتفية تمحورت على الأرباح، إن استخدام عروض الذكاء الاصطناعي الخاصة بالشركة يتزايد، بدءاً من البرامج في مكاتب العمل وصولاً إلى البحث عبر “بينغ” ومروراً بـ”كوبايلت ايه آي” التي يعتمد عليها المطوّرون.

وقال ناديلا “متحمّس للفرص المتاحة أمامنا”، مضيفاً “نحن نستثمر على المدى البعيد في أساسياتنا وابتكاراتنا و موظفينا”.

وحققت منصة “أزور” من “مايكروسوفت” زيادة قوية في الإيرادات من منتجات الخوادم والخدمات السحابية، بحسب الشركة.

وقال ناديلا إن الشركة “تركّز على تلبية الاحتياجات الحرجة لزبائنها عبر منصاتها واسعة النطاق، مع ضمان قيادة عصر الذكاء الاصطناعي أيضا”.

وأعلنت مايكروسوفت عن دخل صافي قدره 88,1 مليار دولار من إيرادات بلغت 245,1 مليار دولار، مع زيادة بـ22% و16% على التوالي.

وزادت الإيرادات من أجهزة “إكس بوكس” لألعاب الفيديو التابعة لـ”مايكروسوفت” بنسبة 61%، مدعومة بالاستحواذ على “أكتيفيجن”، بحسب الأرقام.

وقالت مايكروسوفت إن تكاليف استقطاب مستخدمين لخدمات البحث والأخبار الخاصة بها، ارتفعت بنسبة 19%، في ظل سعيها للتنافس مع “غوغل”.

غش/رك/جك