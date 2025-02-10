خشية من “ضربة مدمّرة” لقطاع الصلب البريطاني جراء الرسوم الجمركية الأميركية

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أعربت رابطة صناعة الصلب في المملكة المتحدة عن قلقها الاثنين بشأن الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة التي أعلن عنها الرئيس دونالد ترامب، ووصفتها بأنها “ضربة مدمّرة” لصناعة متعثّرة في البلاد.

وحذر مدير الرابطة غاريث ستايس في بيان من أن “فرض رسوم جمركية أميركية على الصلب البريطاني سيكون بمثابة ضربة مدمّرة لصناعتنا”، مشيرا إلى أنّ “الولايات المتحدة هي ثاني أكبر سوق لصادراتنا بعد الاتحاد الأوروبي”.

وأوضح أنّ المملكة المتحدة “تزوّد الولايات المتحدة منتجات عالية الجودة للدفاع والفضاء وغيرها من القطاعات الحيوية”.

ومن المقرر أن تدخل الحرب التجارية التي وعد بها دونالد ترامب مرحلة جديدة الاثنين، مع فرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المئة على واردات الصلب والألمينيوم إلى الولايات المتحدة.

وتستحوذ الولايات المتحدة على 10 في المئة من الفولاذ الذي تصدّره المملكة المتحدة سنويا، أي ما يعادل 400 مليون جنيه إسترليني (480 مليون يورو)، وفق بيانات تلقّتها وكالة فرانس برس من رابطة صناعة الصلب في بريطانيا.

وفي السنوات الأخيرة، عانت صناعة الصلب البريطانية أزمات عدّة، خصوصا نتيجة ارتفاع التكاليف جراء ارتفاع أسعار الطاقة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022.

وأُلغيت آلاف الوظائف بينما يسعى القطاع إلى إزالة الكاربون بدعم مالي من الحكومة.

وتشكّل صادرات الألمينيوم من المملكة المتحدة إلى الولايات المتحدة حوالى ستة في المئة من إجمالي صادرات هذا القطاع، وفقا لأرقام الحكومة البريطانية.

وأكدت لندن الإثنين أنّها “مستعدّة لمواجهة كلّ المواقف”، لكنّها أوضحت أنّها لم تطّلع على تفاصيل مشروع الرئيس الأميركي.

وقال متحدث باسم رئيس الحكومة كير ستارمر للصحافيين إنّ “الحكومة مصمّمة على دعم صناعة الصلب البريطانية”، مؤكدا أنّ المملكة المتحدة “أمّة منفتحة” تحافظ على “علاقة تجارية عميقة ومتوازنة للغاية مع الولايات المتحدة”.

جج-اودي/ناش/ب ق