خطاب نتنياهو يجتذب المحتجين للكونجرس وعشرات الأعضاء الديمقراطيين يقاطعون الجلسة

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من باتريشيا زينجيرل

واشنطن (رويترز) – تغيب عشرات المشرعين الديمقراطيين عن جلسة ألقي فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كلمة أمام الكونجرس يوم الأربعاء في تعبير عن استيائهم من مقتل آلاف المدنيين والأزمة الإنسانية الناجمة عن الحملة الإسرائيلية في غزة.

وتجمع آلاف المحتجين المعارضين للحرب، التي تشنها إسرائيل على القطاع، بالقرب من مبنى الكابيتول الأمريكي وحمل بعضهم الأعلام الفلسطينية.

ووضعت لافتات على منصة أقامها المحتجون تقول إن الزعيم الإسرائيلي “مجرم حرب مطلوب للعدالة” في إشارة إلى مذكرة الاعتقال التي طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدارها.

وينفي نتنياهو بشدة اتهامات ارتكاب جرائم حرب.

وقال نتنياهو في بداية كلمته إنه “يتعين على أمريكا وإسرائيل أن تقفا معا”، وشكر الرئيس الأمريكي جو بايدن على “دعمه المخلص لإسرائيل”.

وهذه الكلمة هي الرابعة له أمام جلسة مشتركة لمجلسي الشيوخ والنواب، ليتخطى بذلك رئيس الوزراء البريطاني في زمن الحرب ونستون تشرشل الذي ألقى مثل هذه الخطابات ثلاث مرات.

ورشت شرطة مبنى الكونجرس رذاذ الفلفل على محتجين كانوا يحاولون اجتياز حاجز قرب الكونجرس قبل أن يبدأ نتنياهو خطابه.

* ابتعاد بعض المشرعين

وعبر بعض المشرعين عن عدم ارتياحهم لأن يظهروا وكأنهم يؤيدون نتنياهو وحكومته الائتلافية اليمينية المتشددة في الوقت الذي يواجه فيه تراجعا في استطلاعات الرأي في إسرائيل.

وقال السناتور كريس فان هولين للصحفيين “بالنسبة له (نتنياهو)، الأمر كله يتعلق بتعزيز الدعم له في الوطن، وهو أحد الأسباب التي تجعلني لا أرغب في الحضور…لا أريد أن أكون جزءا من دعم سياسي في هذا الخداع. فهو ليس الحارس العظيم للعلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل”.

وقال النائب الجمهوري في مجلس النواب توماس ماسي أيضا إنه لن يحضر. وكتب على منصة إكس “الغرض من مخاطبة نتنياهو الكونجرس هو تعزيز مكانته السياسية في إسرائيل وتخفيف حدة المعارضة الدولية لحربه. لا أشعر بأنني من أنصار هذا، ولذا لن أحضر”.

ومن بين الديمقراطيين الذين رفضوا الحضور أيضا أعضاء مجلس الشيوخ ديك دربين ثاني أبرز ديمقراطي في المجلس وتيم كين وجيف ميركلي وبريان شاتز، وكلهم أعضاء في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، إضافة إلى باتي موراي التي ترأس لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ.

وفي مجلس النواب، كان من بين الذين قرروا عدم الحضور تقدميون مثل النائبتين رشيدة طليب وألكسندرا أوكازيو كورتيز، بالإضافة إلى إيمي بيرا، العضو البارز في لجنة الشؤون الخارجية وآدم سميث أبرز الديمقراطيين في لجنة خدمات القوات المسلحة.

وقال سميث إنه لم يحضر قط اجتماعات مشتركة لكنه وصف نفسه يوم الثلاثاء بأنه “معارض بشدة لما يفعله رئيس الوزراء نتنياهو في إسرائيل”.

ويتغيب عن الحضور كاملا هاريس التي ترأس عادة جلسات إلقاء الكلمة باعتبارها نائب الرئيس. ولن يحضر أيضا السناتور الجمهوري جي.دي. فانس، مرشح ترامب لمنصب نائب الرئيس.

وفي غياب هاريس، كان من الطبيعي أن تتولى موراي رئاسة الجلسة بصفتها عضوة ديمقراطية بارزة في مجلس الشيوخ، لكن سيحل محلها السناتور الديمقراطي بن كاردين الذي يرأس لجنة العلاقات الخارجية.

* نتنياهو يجتمع مع بايدن وهاريس الخميس

يجتمع نتنياهو مع بايدن وهاريس يوم الخميس. وتقدمت هاريس أحيانا على رئيسها في انتقاد إسرائيل بسبب الخسائر الفادحة وسط المدنيين الفلسطينيين في غزة.

ومن المقرر أن يسافر نتنياهو إلى فلوريدا للقاء ترامب في وقت لاحق من هذا الأسبوع. وسيكون الاجتماع هو الأول بينهما منذ نهاية رئاسة ترامب التي أقام خلالها البلدان علاقات وثيقة.

وقبل إلقاء كلمة أمام الكونجرس، تحدث نتنياهو في تأبين للسناتور جو ليبرمان الذي توفي في مارس آذار، مؤكدا على وجهة نظر المشرع الأمريكي التي كان مفادها أنه يجب السماح لإسرائيل بتحقيق هدفها المتمثل في “إعاقة حماس”، وأن الولايات المتحدة وإسرائيل لهما مصلحة مشتركة في توحيد الجبهة ضد إيران.