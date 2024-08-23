خطاب هاريس يخفق في كسب التأييد في نقطة الخلاف الأكبر بين الديمقراطيين.. غزة

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من أندريا شلال وكانيشكا سينج

شيكاجو (رويترز) – قال ناشطون مؤيدون للفلسطينيين إن خطاب كاملا هاريس في ختام المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي في شيكاجو لم يظهر أي تغير في السياسات الحالية، بعد أسبوع شهد تجاهل القضية الأكثر إثارة للخلاف في صفوف الحزب.

وتحت ضغط للرد على منتقدي الدعم الأمريكي لحرب إسرائيل في غزة، استخدمت نائبة الرئيس خطابها مساء يوم الخميس لتكرار دعوات سابقة للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وعودة الرهائن. وقالت إنها تدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها بينما تؤيد أيضا حق الفلسطينيين في تقرير المصير.

وقال عباس علوية، المؤسس المشارك لحركة “غير ملتزم” الوطنية التي حشدت أكثر من 750 ألف ناخب للاحتجاج على السياسة الأمريكية تجاه إسرائيل، إن هاريس أضاعت فرصة لكسب هؤلاء الناس، الذين يعيش الكثير منهم في ولايات مهمة مثل ميشيجان وويسكونسن وبنسلفانيا وأريزونا.

وأوضح علوية لرويترز بعد وقت قصير من قبول هاريس رسميا لترشيح الحزب لها في انتخابات الرئاسة “ما هو مطلوب في هذه اللحظة هو قيادة شجاعة تنفصل عن النهج الحالي”.

وكان مندوبون من حركة “غير ملتزم” وحلفاء لهم قد طالبوا بإتاحة فرصة للحديث عن الصراع خلال المؤتمر.

وقالت ريما محمد، المندوبة من ميشيجان وتنتمي لحركة “غير ملتزم”، إن الخطاب أضاف إلى خيبة الأمل إزاء رفض المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي السماح لشخص فلسطيني بالتحدث.

وأضافت “أنا في الواقع أكثر قلقا الآن… سوف تخسرون ميشيجان”.

ورفض متحدث باسم حملة هاريس توضيح ملابسات القرار بعدم إتاحة الفرصة لمتحدث فلسطيني. وقال مصدر مطلع على المناقشات إن القرار اتخذه منظمو المؤتمر بالتشاور الوثيق مع حملة هاريس.

وتخشى مصادر من داخل الحزب أن تتسبب حرب غزة في خسارة هاريس لأصوات تحتاج إليها في ولايات متأرجحة مثل ميشيجان حيث توجد مدن تضم أعدادا كبيرة من المسلمين والعرب الأمريكيين والجامعات التي شهدت احتجاجات بسبب الحرب في غزة.

وعقد المؤتمر في شيكاجو، موطن أكبر جالية فلسطينية في الولايات المتحدة، وفقا للمعهد العربي الأمريكي.

وشهد المؤتمر احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين في شيكاجو يوميا، بما في ذلك مظاهرة نظمها آلاف مساء يوم الخميس قبل خطاب هاريس. كما تم اعتقال العشرات خلال الأسبوع.