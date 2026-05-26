خطبة يوم عرفة: لا شعارات سياسية ولا نداءات حزبية في الحج

26 مايو أيار (رويترز) – أكدت خطبة يوم عرفة للعام الهجري 1447 على أن الحج فريضة خالصة لله لا مجال فيها للشعارات السياسية أو النداءات الحزبية وتقوم على الخضوع لله واتباع سنة رسوله محمد.

وقال الشيخ علي بن عبد الرحمن بن علي الحذيفي في الخطبة التي ألقاها اليوم الثلاثاء بمسجد نمرة إن الحجاج قدموا “من كل فج عميق لأداء النسك، إرضاء لله تعالى وطلبا لثوابه، يعظمون البيت العتيق والمشاعر المقدسة”.

وأضاف “لا فسوق ولا جدال في الحج، ولا شعارات سياسية، ولا نداءات حزبية، بل خضوع لله، واتباع لسنة نبيه”.

يأتي موسم الحج هذا العام في ظل هدوء مشوب بالحذر بعد التوقف المؤقت للحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير شباط واتسعت رقعتها لتشمل دول الخليج العربية.

وأدى الحجاج صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا في مسجد نمرة اقتداء بالرسول محمد، فيما دعا المركز الوطني للأرصاد ضيوف الرحمن إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس مع الحرص على البقاء في المواقع المظللة حتى الساعة الرابعة مساء لعدم الإصابة بالإجهاد الحراري.

وقالت المديرية العامة للجوازات في وقت سابق إن عدد الحجاج القادمين من خارج المملكة تجاوز 1.5 مليون حاج، فيما وضعت السلطات السعودية خططا للنقل والتفويج والإقامة تستوعب أكثر من مليوني حاج.

ومع غروب شمس اليوم، تبدأ جموع الحجيج نفرتها إلى مزدلفة حيث يؤدون فيها صلاتي المغرب والعشاء ويبيتون ليلتهم حتى فجر يوم غد العاشر من ذي الحجة تأسيا بسنة الرسول محمد.

(إعداد سامح الخطيب للنشرة العربية – تحرير مروة غريب)