خطة السلام الأمريكية لغزة تقترح إنهاء الحرب وإعادة الأسرى

reuters_tickers

1دقيقة

واشنطن (رويترز) – تقترح خطة السلام التي طرحها البيت الأبيض بشأن غزة يوم الاثنين إنهاء الصراع بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وإعادة جميع الرهائن الأحياء ورفات القتلى منهم، في غضون 72 ساعة من قبول إسرائيل العلني للاتفاق.

ووفقا للخطة، إذا وافق الطرفان على المقترح، “ستنتهي الحرب فورا”، وستنسحب القوات الإسرائيلية إلى خطوط متفق عليها استعدادا لإطلاق سراح الرهائن. وبمجرد إطلاق سراح جميع الرهائن، ستفرج إسرائيل عن 250 فلسطينيا يقضون أحكاما بالسجن المؤبد، و1700 مواطن من غزة اعتقلوا بعد بدء الحرب في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023.

(إعداد شيرين عبد العزيز للنشرة العربية – تحرير أيمن سعد مسلم)