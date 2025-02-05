خطة ترامب لتحويل غزة إلى “ريفييرا الشرق الأوسط” تثير تنديدا دوليا

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من ستيف هولاند ومات سبيتالنيك وجيف ميسون وجون أيريش

واشنطن/باريس (رويترز) – ضرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عرض الحائط بسياسة أمريكية متبعة منذ عقود إزاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وأثار انتقادات لاذعة عندما قال إن الولايات المتحدة ستسيطر على قطاع غزة وتحوله إلى “ريفييرا الشرق الأوسط” بعد “إعادة توطين” الفلسطينيين في أماكن أخرى.

وأثارت هذه الخطوة الصادمة تنديدات من القوى الدولية بما في ذلك روسيا والصين وألمانيا التي قالت إنها ستجلب “معاناة جديدة وكراهية جديدة”. كما رفضت السعودية ذات الثقل الإقليمي، والتي يأمل ترامب في أن تبرم اتفاقا لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، الاقتراح رفضا قاطعا.

وقال ترامب في أول إعلان كبير يتعلق بسياسة بلاده في الشرق الأوسط إنه يتصور بناء منتجع تعيش فيه مختلف الجنسيات في وئام.

وأضاف ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي يوم الأربعاء “الجميع يحبونها” في إشارة إلى فكرته بشأن غزة.

ودمر القصف الإسرائيلي على مدى 15 شهرا القطاع الساحلي الضيق، وقالت السلطات الصحية الفلسطينية إنه قتل أكثر من 47 ألف شخص.

ولم يتضح بعد ما إذا كان ترامب سيمضي قدما بالفعل في تلك الخطة المثيرة للجدل أم أنه ببساطة يتخذ مواقف متطرفة كاستراتيجية للمساومة.

وقال مايكل ميلشتاين، وهو ضابط المخابرات السابق وأحد أبرز المتخصصين الإسرائيليين في شؤون حماس إن تعليقات ترامب تضع إسرائيل في مسار تصادمي مع جيرانها العرب.

وأضاف “ربما يحاول ترامب تعزيز الضغط على الدول العربية حتى لا تثير أي عقبات إذا حاول الترويج للتطبيع بين السعودية وإسرائيل”.

ولم يقدم ترامب أي تفاصيل حين أعلن عن اقتراحه أثناء استقباله لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض يوم الثلاثاء. وقال إنه وفريقه ناقشوا الاحتمال مع الأردن ومصر ودول إقليمية أخرى.

ولم يخض نتنياهو كثيرا في مناقشة الاقتراح مكتفيا بالإشادة بترامب لطرحه نهجا جديدا، واجتمع يوم الأربعاء بنائب الرئيس الأمريكي جيه. دي فانس.

وأكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني يوم الأربعاء رفضه لأي محاولات لضم الأراضي وتهجير الفلسطينيين. وقالت مصر إنها ستدعم خطط تعافي غزة دون مغادرة الفلسطينيين للقطاع.

وفي غزة، قال فلسطينيون يعيشون بين حطام منازلهم السابقة إنهم لن يقبلوا الخطة أبدا. وقال سمير أبو باسل (40 عاما) وهو والد لخمسة ومن مدينة غزة “خلي ترامب يروح ع جهنم هو وأفكاره وأمواله وكل اللي بيفكر وبيعتقد فيه. إحنا مش راح نروح أي مكان. إحنا مش جزء من أملاكه وعقاراته”

في أول أسبوعين في منصبه، تحدث ترامب عن استيلاء الولايات المتحدة على جرينلاند، وأصدر تحذيرات بشأن احتمال الاستيلاء على قناة بنما، وأعلن أن كندا يجب أن تكون الولاية الأمريكية الحادية والخمسين.

وقال بعض المنتقدين إن خطابه التوسعي تتردد فيه أصداء الأسلوب الاستعماري القديم، مشيرين إلى أنه قد يشجع روسيا في حربها في أوكرانيا ويقدم مسوغات للصين كي تغزو تايوان التي تتمتع بالحكم الذاتي.