خفر السواحل التايوانيون يعلنون إرسال سفن ردا على “عملية خاصة” صينية

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أعلن خفر السواحل التايوانيون الأحد أنهم أرسلوا سفنا “للردّ بالشكل المناسب” على عملية صينية في المياه الواقعة شرق الجزيرة الديموقراطية، معتبرين أنها “تنتهك القانون الدولي”.

يأتي هذا الإعلان بعد أن ذكرت وسائل الإعلام الصينية الرسمية السبت أن “عملية إنفاذ القانون” جاءت ردا على محادثات بين اليابان والفيليبين لترسيم الحدود في المياه المتنازع عليها.

وصفت الصين التي تعتبر تايوان جزءا من أراضيها، المحادثات بأنها “غير قانونية”، مؤكدة سيطرتها الحصرية على المياه.

وأوضح خفر السواحل التايوانيون في بيان أنه تمت مراقبة السفن الصينية “طوال العملية”، وأن تايوان “أرسلت السفن اللازمة للردّ بالشكل المناسب”.

وقالت تايوان إنها رصدت أربع سفن تابعة للحكومة الصينية تغادر ميناء شيامن، وقد أبحرت خارج المياه التايوانية المحظورة جنوب غرب الجزيرة.

وأرسل خفر السواحل التايوانيون أكثر من خمس سفن “للمساعدة في عمليات المراقبة”.

أفاد بيان بأن السفن الصينية كان من المتوقع وصولها إلى “المياه المعنية” الأحد، مضيفا أن “الصين لا تتمتع بأي حقوق سيادية في المياه الواقعة شرق تايوان”.

وكانت طوكيو ومانيلا أعلنتا الشهر الماضي عزمهما بدء محادثات رسمية “لترسيم الحدود البحرية” للمنطقة الاقتصادية والجرف القاري بينهما، ما أثار غضب بكين.

وحشدت وزارة النقل في بكين السبت قوات الشرطة البحرية من مقاطعتي فوجيان وغوانغدونغ الساحليتين “لإجراء عملية خاصة لإنفاذ قانون المرور البحري في المياه الواقعة شرق جزيرة تايوان” بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية.

ولم يقدم التقرير تفاصيل حول العملية، بما في ذلك مدتها أو ما إذا كانت ما زالت جارية، كما لم يذكر ما إذا كانت الشرطة البحرية أرسلت سفنا إلى المنطقة.

وأضافت شينخوا أن العملية كانت “إجراء ضروريا اتُخذ ضد إعلان اليابان والفيليبين من جانب واحد بأنهما ستبدآن +مفاوضات بشأن ترسيم الحدود البحرية+” قرب تايوان.

وقالت تايوان الأربعاء إنه ينبغي التشاور معها بشأن المحادثات اليابانية الفيليبينية.

وأدت المخاوف المشتركة بين مانيلا وطوكيو بشأن المطالبات الإقليمية البحرية الصينية إلى تقاربهما بشكل متزايد في السنوات الأخيرة.

وتخوض اليابان والصين نزاعات إقليمية واقتصادية في بحر الصين الشرقي حيث تتواجه سفن خفر السواحل من الجانبين بشكل متكرر.

في غضون ذلك، نشرت بكين سفنا تابعة للبحرية وخفر السواحل في بحر الصين الجنوبي، في محاولة لمنع الفيليبين من الوصول إلى شعاب مرجانية وجزر ذات أهمية استراتيجية، ما أدى إلى سلسلة من المواجهات.

وأعلن خفر السواحل التايوانيون السبت أن سفينة مسح صينية انضمت إلى سفينة تابعة لخفر السواحل في المياه المحيطة بجزيرة براتاس في الجزء الشمالي من بحر الصين الجنوبي.

وقال خفر السواحل التايوانيون إن هذه “أول حالة موثقة لتنسيق سفن خفر السواحل وسفن المسح الصينية لاستفزاز تايوان”.

وتسيطر تايوان على جزيرة براتاس، لكن بكين تطالب أيضا بها، كما تطالب بمعظم الممر المائي الاستراتيجي.

ميا-امج/الح – جك/دص