خفر السواحل التونسي ينتشل جثث 20 مهاجرا وينقذ 5 بعد غرق قاربهم

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تونس (رويترز) – قال الحرس الوطني التونسي يوم الأربعاء إن قوات خفر السواحل انتشلت جثث 20 مهاجرا من منطقة أفريقيا جنوب الصحراء بعد غرق القارب الذي كانوا على متنه قبالة الساحل، وهي ثاني واقعة من نوعها خلال أسبوع واحد قبالة السواحل التونسية.

وكان خفر السواحل التونسي انتشل يوم الخميس الماضي جثث تسعة مهاجرين، فيما لا يزال ستة آخرون في عداد المفقودين بعد غرق قاربهم أثناء إبحارهم نحو أوروبا.

وقال الحرس الوطني إن خفر السواحل أنقذ يوم الأربعاء خمسة آخرين كانوا على متن القارب الجديد، مشيرا إلى أن عمليات البحث ما زالت جارية عن أي مفقودين آخرين.

وغرق القارب قبالة سواحل مدينة صفاقس، وهي نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين الأفارقة على وجه الخصوص.

وتواجه تونس أزمة هجرة غير مسبوقة وحلت محل ليبيا كنقطة انطلاق رئيسية للتونسيين والأشخاص من دول أخرى في أفريقيا الذين يسعون إلى حياة أفضل في أوروبا.