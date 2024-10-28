خفر السواحل التونسي ينتشل 16 جثة لمهاجرين

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تونس (رويترز) – قال الحرس الوطني في تونس يوم الاثنين إن خفر السواحل انتشل جثث 16 مهاجرا قبالة سواحل بلدات ملولش وسلقطة والشابة، في أحدث كارثة غرق في البحر المتوسط.

والشهر الماضي لقي 15 تونسيا على الأقل حتفهم بينهم ثلاثة رضع وفقد 10 آخرون بعد غرق قاربهم قبالة سواحل جربة أثناء محاولتهم العبور ​​إلى أوروبا.

وقال حسام الدين الجبابلي المتحدث باسم الحرس الوطني لرويترز إنه تم العثور على الجثث مطلع الأسبوع واليوم الاثنين.

وأضاف أنه لم يتم تحديد الجنسيات حتى الآن بسبب تحلل الجثث.

وشهد الشهر الماضي أيضا انتشال جثث 13 مهاجرا من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء على نفس السواحل.

وتواجه تونس أزمة هجرة وحلت محل ليبيا كنقطة الانطلاق الرئيسية لكل من التونسيين والأشخاص من مناطق أخرى في أفريقيا الساعين لحياة أفضل في أوروبا.