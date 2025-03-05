خفض المساعدات الأميركية يعوق إعادة العراقيين من مخيم الهول (مستشار الأمن القومي لفرانس برس)

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أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي في مقابلة مع وكالة فرانس برس الأربعاء أن خفض المساعدات الأميركية الدولية يعوق إعادة العراقيين من مخيم الهول في سوريا بحلول نهاية 2025 كما كانت بغداد تأمل.

وقال الأعرجي “فوجئنا بإيقاف دعم المنظمات من الجانب الأميركي الذي لطالما كان الداعم الأكبر، بالتالي حصل خلل في عمل المنظمات”، لافتا إلى أن بغداد تعمل على نقل كل العراقيين المتبقين في الهول إلى مخيم في شمال العراق.

وأعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسبوع الماضي خفض المساعدات الدولية الأميركية بشكل كبير ولا سيما من خلال إلغاء 92% من تمويل برامج التنمية والمساعدات الخارجية التي تقدمها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.

وجاء ذلك بعدما وقع ترامب أمرا تنفيذيا في أول يوم له في منصبه، نص على تجميد كل المساعدات الخارجية الأميركية لمدة 90 يوما لإعطاء إدارته الوقت لمراجعة الإنفاق الخارجي.

وأدّى هذا القرار إلى تعطيل العديد من البرامج بينها برامج في مخيمات بسوريا حيث حذرت مجموعات حقوقية من تفاقم الوضع المتردّي أصلا.

وتحتجز الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق سوريا قرابة 56 ألف شخص بينهم ثلاثين ألف طفل في 24 منشأة احتجاز ومخيّمين هما الهول وروج، وذلك منذ إعلان ذراعها العسكرية دحر تنظيم الدولة الإسلامية من آخر معاقله في سوريا في العام 2019.

وأضاف الأعرجي “العقبة الوحيدة والأساسية هو توقف الدعم لهذه المنظمات والعراق غير قادر لوحده على إنهاء هذا الملف”.

ودعا المجتمع الدولي إلى “الالتفات إلى هذه القضية (…) والتعاون من أجل” حلّها.

وفي سياق منفصل، شدد على ضرورة “انسحاب” حزب العمال الكردستاني والقوات التركية من شمال العراق في حال اتفقت أنقرة مع الحزب على عملية سلام تنهي عقودا من النزاع المسلح الذي أودى بعشرات الآلاف.

وتقيم تركيا منذ 25 عاما قواعد عسكرية في شمال العراق لمواجهة مقاتلي الحزب المنتشرين في مواقع ومعسكرات في إقليم كردستان، وتشنّ بانتظام عمليات برية وجوية ضدّهم.

وقال الأعرجي “لا نريد حزب العمال الكردستاني على أراضينا ولا الجيش التركي (…) العراق يريد انسحاب الجميع”، لافتا الى أن “القوات التركية موجودة (في العراق) بذريعة وجود حزب العمال الكردستاني”.

وأوضح أن “تركيا أكّدت في أكثر من اجتماع أن ليست لديها أي أطماع بالأراضي العراقية”.

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