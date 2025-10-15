The Swiss voice in the world since 1935
خفض المساعدات قد يعرّض 13,7 مليون شخص إلى الجوع الشديد (برنامج الأغذية العالمي)

تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

حذّر برنامج الأغذية العالمي الأربعاء من أن خفض التمويل يحمل خطر تعريض 13,7 مليون شخص يحصلون على المساعدات الغذائية إلى مستويات طارئة من الجوع في أنحاء العالم.

وحذّر من أن ست عمليات رئيسية في أفغانستان وجمهورية الكونغو الديموقراطية وهايتي والصومال وجنوب السودان والسودان “تواجه حاليا اضطرابات كبيرة ستزداد سوءا بحلول نهاية العام”.

وقالت الوكالة التي تتخذ من روما مقرا في تقرير جديد إن “برنامج الأغذية العالمي يواجه خفضا كبيرا في التمويل نسبته 40 في المئة مع توقعات بأن يبلغ 6,4 مليار دولار مقارنة مع 9,8 مليار دولار في 2024”.

وأضافت بأن “المنظومة الإنسانية تعاني ضغوطا شديدة مع انسحاب الشركاء من المواقع على الخطوط الأمامية، ما يخلق فراغا”.

ولم تسم أي دولة بعينها لكنها لفتت إلى تقرير في مجلة “لانسيت” عن التأثير الهائل لخفض المساعدات الأميركية.

خفض الرئيس الأميركي دونالد ترامب المساعدات الخارجية بعد توليه السلطة، مسددا ضربة قوية للعمليات الإنسانية حول العالم.

وقال التقرير إن المناطق التي يغطيها برنامج الأغذية العالمي تقلّصت كما تم خفض الحصص الغذائية، مضيفا بأن “المساعدات المنقذة لحياة العائلات المشمولة في مرحلة الكارثة (أي الخامسة ضمن التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي) في خطر، بينما تراجعت درجة الاستعداد للصدمات بشكل كبير”.

وأضاف بأن برنامج الأغذية العالمي يتوقع على مستوى العالم بأن “يدفع النقص في التمويل ما بين 10,5 و13,7 مليون شخص يعانون حاليا من انعدام الأمن الغذائي بمستوى الأزمة (أي المرحلة الثالثة في التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي) إلى مرحلة الطوارئ” وهي الرابعة.

ار/لين/ص ك

