خلاف أمريكي-إيراني على عمليات التفتيش النووي

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دبي 23 يونيو حزيران (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء إن إيران وافقت على عمليات تفتيش نووية “إلى أجل غير مسمى” لكن طهران نفت ذلك، وذلك في وقت بدأت فيه الأمم المتحدة جهودا لإجلاء مئات السفن من الخليج في إطار عودة حذرة إلى الهدوء بعد اتفاق هش لإنهاء الحرب.

وأشارت المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء إلى بدء خطة إجلاء لمساعدة نحو 11 ألف بحار عالقين على متن سفن في الخليج على عبور مضيق هرمز، وذلك بعد اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة.

وقال متحدث باسم المنظمة “بدأنا الآن التواصل مع السفن لبدء عملية الإجلاء”، دون تحديد إطار زمني، مضيفا أن المنظمة حصلت على “الضمانات الأمنية اللازمة” وتحققت من توافر شروط الملاحة الآمنة.

وقال الأمين العام للمنظمة أرسينيو دومينجيز إن “عملية واسعة النطاق” ستنفذ بالتعاون الوثيق مع إيران وعُمان ودول ساحلية أخرى والولايات المتحدة وقطاع النقل البحري.

وفي مؤشر آخر على خفض التصعيد، أعفت الولايات المتحدة إيران من العقوبات 60 يوما اعتبارا من أمس الاثنين عقب جولة أولى من المحادثات بموجب اتفاق مبدئي وقع الأسبوع الماضي لإنهاء حرب استمرت أكثر من ثلاثة أشهر. وقال ترامب إن الأصول الإيرانية التي سيفرج عنها ستُستخدم لشراء مساعدات إنسانية من الولايات المتحدة.

وقال جيه.دي فانس نائب الرئيس الأمريكي إن المحادثات مع المسؤولين الإيرانيين في سويسرا أرست أساسا جيدا لاتفاق نهائي وإن إيران وافقت على عودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى البلاد.

لكن إيران نفت أنها بدأت مناقشات حول برنامجها النووي أو وافقت على دعوة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية للعودة.

* إيران: سنقرر ما نفعله بأصولنا

قال إسماعيل بقائي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الثلاثاء إن المسؤولين الإيرانيين لم يعقدوا أي اجتماع مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي في سويسرا، ولا توجد لديهم أي خطط للسماح بعمليات تفتيش تجريها الوكالة على المنشآت النووية الإيرانية المتضررة.

ورد ترامب اليوم الثلاثاء على ما وصفها بأنها “احتجاجات وتصريحات كاذبة” من إيران.

وقال ترامب في منشور على منصة تروث سوشال “وافقت إيران بشكل كامل ونهائي على أعلى مستويات التفتيش النووي لفترة طويلة في المستقبل (إلى أجل غير مسمى)”.

وذكر أيضا أن أي أصول إيرانية يُفرج عنها بموجب الاتفاق ستوضع في حساب ضمان وستُستخدم في شراء أغذية وإمدادات طبية من الولايات المتحدة “بما في ذلك الذرة والقمح وفول الصويا من مزارعينا الأمريكيين العظماء”.

وكان سفير إيران لدى الأمم المتحدة علي بحريني نفى في وقت سابق اليوم التوصل إلى أي اتفاق من هذا النوع.

وقال للصحفيين “إيران هي الدولة الوحيدة التي تقرر ما ستفعله بأصولها التي سيفرج عنها، ولذلك أرفض أي ادعاء بوجود أي دور لأي دولة أخرى في التأثير على هذه القرارات أو تلك الإجراءات”.

* خارطة طريق للمحادثات

سلطت تلك التصريحات المتضاربة الضوء على حالة الضبابية التي تكتنف المفاوضات الرامية إلى وقف حرب قلبت الأوضاع في الشرق الأوسط رأسا على عقب.

وذكر الوسيطان باكستان وقطر أن الجانبين اتفقا خلال المحادثات التي جرت في منتجع بورجنشتوك الجبلي السويسري على خارطة طريق للتوصل إلى اتفاق نهائي في غضون 60 يوما، وذلك في محاولة للبناء على الاتفاق المؤقت الذي وقعاه الأسبوع الماضي بعد حرب استمرت أكثر من ثلاثة أشهر.

واتفق الطرفان على آلية لإنهاء القتال بين إسرائيل حليفة واشنطن وجماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران، وفتحا خط اتصال للمساعدة في ضمان العبور الآمن للسفن التجارية لمضيق هرمز، وهو ممر مائي حيوي لإمدادات النفط العالمية أغلقته طهران خلال الحرب.

وفي أول خطوة من بين عدة خطوات منتظرة بموجب الاتفاق لتقديم دعم اقتصادي لإيران، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن إعفاء من العقوبات حتى 21 أغسطس آب، مما يسمح لطهران ببيع النفط والمنتجات ذات الصلة وتلقي مدفوعات مقابلها.

وقال بحريني إن “تقدما جيدا” أحرز في المحادثات، وإنه سيجري تشكيل مجموعتي عمل في الأيام المقبلة للتركيز على ملفي رفع العقوبات والأنشطة النووية الإيرانية.

وأبلغ الصحفيين بأن خمسة بنود من الاتفاق المبدئي يجب تنفيذها بالكامل قبل بدء المفاوضات حول الملف النووي وأي دور للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

* صراع في لبنان

قال الدبلوماسي أيضا إن لبنان مشمول “بلا شك” في الاتفاق المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران، مضيفا أن الاتفاق ينص على انسحاب القوات الإسرائيلية من لبنان.

وصمد وقف إطلاق النار إلى حد بعيد في جنوب لبنان منذ يوم الأحد، لكن الدفاع المدني اللبناني ووسائل إعلام رسمية قالوا إن نيرانا إسرائيلية قتلت شخصين هناك اليوم الثلاثاء. وقال حزب الله إن الهجوم يمثل انتهاكا لوقف إطلاق النار.

وقالت إسرائيل إنها ستُبقي على منطقة أمنية في جنوب لبنان وستواصل التحرك من أجل “تحييد” التهديدات الموجهة ضد الجنود والمواطنين الإسرائيليين. وأسفرت الغارات الإسرائيلية على حزب الله في لبنان عن مقتل آلاف الأشخاص وتشريد 1.2 مليون شخص.

ويبدأ لبنان جولة جديدة من المحادثات مع إسرائيل في واشنطن اليوم الثلاثاء وسط عزمه المضي قدما في المفاوضات المباشرة، حتى وإن بدا أن قرار طهران إدراج الملف اللبناني ضمن مفاوضاتها مع الولايات المتحدة يلقي بظلاله على هذه الجولة.

وبدأت حركة عبور ناقلات النفط لمضيق هرمز في التزايد أمس، لكن إيران وسلطنة عُمان ألمحتا في بيان مشترك إلى احتمال فرض رسوم على استخدام المضيق، الذي أدى إغلاقه إلى ارتفاع أسعار النفط وتضخم عالمي.

وقالت عُمان وإيران إن فريق عمل مشتركا سيسعى إلى التوصل لاتفاق بشأن إدارة الملاحة في المضيق، والخدمات المقدمة والتكاليف المرتبطة بها. وأضافتا أن أي ترتيب يجب أن يحترم “سيادتهما وحقوقهما السيادية”.

* عبء سياسي على ترامب

نقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية عن مصدر عسكري قوله إن عددا محدودا من السفن يُسمح له حاليا بالعبور من مضيق هرمز بالتنسيق مع القوات الإيرانية، مضيفا أن العدد المسموح بمروره سيتغير يوميا تبعا للظروف.

وأصبحت الحرب على إيران عبئا سياسيا على الصعيد المحلي بالنسبة لترامب وزملائه في الحزب الجمهوري بالكونجرس مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر تشرين الثاني.

وتُظهر استطلاعات الرأي أن الأمريكيين يشعرون بإحباط شديد بسبب ارتفاع أسعار البنزين منذ اندلاع الحرب. ويواجه ترامب أيضا ضغوطا من الجمهوريين الذين يقولون إن برنامج إيران النووي يجب وقفه كليا.

وقيدت إيران عمليات التفتيش التي تجريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل الجولة الأولى من الضربات الجوية العام الماضي، وعلقتها تماما عندما اندلعت الحرب في فبراير شباط. وتؤكد إيران أن برنامجها النووي سلمي.

(شارك في التغطية حميرة باموق وديف جراهام من بورجنشتوك وليلى بسام من بيروت – إعداد محمود رضا مراد ومحمد عطية للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)