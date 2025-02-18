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خليل الحية: حماس ستسلم جثامين 4 رهائن يوم الخميس و6 أحياء يوم السبت

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دبي (رويترز) – قال خليل الحية رئيس حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة يوم الثلاثاء إن الحركة ستسلم جثامين أربع رهائن، بينها جثث عائلة بيباس، بعد غد الخميس 20 فبراير شباط.

وأضاف في كلمة بثها التلفزيون أن حماس ستفرج عمن تبقى من الرهائن الأحياء، وعددهم ستة بينهم هشام السيد وأفيرا منجستو، يوم السبت المقبل.

واحتجزت حماس ياردين وشيري بيباس مع طفليهما، أرييل (أربعة أعوام) وكفير (تسعة أشهر)، لكنها أطلقت سراح ياردين في الأول من الشهر الجاري.

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