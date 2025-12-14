خليل الحية: قتل رائد سعد يهدد بقاء اتفاق وقف إطلاق النار صامدا

من منة علاء الدين ومحمد الجبالي

القاهرة 14 ديسمبر كانون الأول (رويترز) – قال خليل الحية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة وكبير مفاوضيها اليوم الأحد إن عملية اغتيال نفذتها إسرائيل أمس السبت لأحد كبار قادة الحركة “يهدد بقاء الاتفاق (وقف إطلاق النار) صامدا” في القطاع.

وأكد الحية في خطاب أذاعه التلفزيون مقتل القيادي الكبير رائد سعد في غارة إسرائيلية أمس السبت.

وهذا الاغتيال هو الأبرز لقيادي كبير في حماس منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار، المدعوم من الولايات المتحدة، حيز التنفيذ في أكتوبر تشرين الأول.

وقال “في ظل هذه الظروف واستمرار الخروقات الإسرائيلية للاتفاق وإعاقة المساعدات ومواصلة التدمير والقتل والاغتيالات والتي كان آخرها أمس باستهداف القائد المجاهد رائد سعد وإخوانه، وأمام هذه السلوك الصهيوني الذي يهدد بقاء الاتفاق صامدا”.

وتابع الحية قائلا “ندعو الوسطاء وخاصة الضامن الأساسي: الإدارة الأمريكية والرئيس ترامب بضرورة العمل على إلزام الاحتلال باحترام الاتفاق والالتزام بتنفيذه وعدم تعريضه للانهيار”.

ووصفت مصادر في الحركة سعد بأنه الرجل الثاني في قيادة الجناح العسكري لحماس بعد عز الدين الحداد. وتقول إسرائيل إن سعد كان أحد أبرز مدبري هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 على جنوب إسرائيل والذي بدأت بعده الحرب.

وتحدث الحية أيضا عن مهمة “قوة الاستقرار الدولية” المقترحة والتي ستعمل بتفويض من الأمم المتحدة.

وقال “مهمة القوات الدولية يجب أن تقتصر على حفظ وقف إطلاق النار والفصل بين الجانبين على حدود قطاع غزة… دون أن يكون لها أي مهام داخل القطاع أو التدخل في شؤونه الداخلية”.

ويشكل نشر هذه القوة جزءا أساسيا من المرحلة التالية من خطة ترامب للسلام في قطاع غزة. ففي المرحلة الأولى، دخل وقف هش لإطلاق النار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر تشرين الأول، وأطلقت حماس سراح الرهائن مقابل إفراج إسرائيل عن سجناء ومعتقلين فلسطينيين.

وقال مسؤولون أمريكيون لرويترز إن القيادة المركزية الأمريكية ستستضيف مؤتمرا في الدوحة في 16 ديسمبر كانون الأول مع الدول الشريكة لوضع خطة لمهمة “قوة الاستقرار الدولية”.

(إعداد سلمى نجم وشيرين عبد العزيز للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)