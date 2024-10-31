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خمسة قتلى بفيضانات في فيتنام

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لقي خمسة أشخاص حتفهم وأصيب خمسة آخرون الخميس في فيضانات ألحقت أضرارا بمنازل ودمرت حقولا في وسط فيتنام، بعد أيام من وصول العاصفة المدارية “ترامي”، وفق ما أعلنت السلطات الفيتنامية.

وتضرّر أكثر من 300 منزل وحوالى 1300 هكتار من المحاصيل في مقاطعة كوانغ بينه بسبب تدفق السيول الموحلة في عدد من المناطق المعزولة، وفق السلطات.

وتنحسر المياه ببطء، لكن الفيضانات ما زالت تغمر الكثير من المناطق.

وضربت العاصفة “ترامي” فيتنام الأحد بعد عبورها الفيليبين مخلّفة 110 قتلى على الأقل.

وتتعرض فيتنام، وهي واحدة من الدول الأكثر عرضة لتغير المناخ الناجم عن النشاط البشري، بين حزيران/يونيو وتشرين الثاني/نوفمبر من كل عام لعواصف مدارية تتسبب بانتظام بفيضانات وانزلاقات تربة مميتة.

وفي أيلول/سبتمبر، اجتاح إعصار “ياغي” شمال البلاد مسفرا عن مقتل 345 شخصا ومتسببا بخسائر تقدر بحوالى 3,3 مليارات دولار.

تمه/الح/غ ر

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية