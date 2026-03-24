خمسة قتلى بهجمات روسية على أوكرانيا (مسؤولون محليون)

afp_tickers

2دقائق

قُتل خمسة أشخاص بهجمات روسية بالصواريخ والمسيّرات في أنحاء أوكرانيا الثلاثاء، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية.

ودوت صفارات الإنذار ليلا في أنحاء البلاد تقريبا فيما أسفرت هجمات عن مقتل شخصين في منطقة بولتافا وثلاثة أشخاص في زابوريجيا وخيرسون وخاركيف.

وعشية الضربات، حذّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطابه المتلفز اليومي من أن “هناك معلومات من استخباراتنا تفيد بأن الروس لربما يعدّون لضربة ضخمة”.

وقُتل شخص يبلغ 61 عاما كان على متن قطار في خاركيف “فورا” بعدما أصابت مسيّرة القطار حوالى الساعة 05,20 (03,20 ت غ)، بحسب مكتب المدعي العام الإقليمي في خاركيف.

وأفاد رئيس إدارة مدينة خيرسون العسكرية ياروسلاف شانكو أن الضربات أدت أيضا إلى “مقتل مدني من سكان خيرسون في منزله”.

ونشرت منصة “سوسبيلن بولتافا” صورا صباح الثلاثاء لأبنية سكنية تحطّمت نوافذها وتفحّمت واجهاتها.

وذكرت أجهزة الطوارئ أن شخصين قتلا وأصيب سبعة بجروح في منطقة بولتافا.

وجنوبا في زابوريجيا، نفّذت روسيا “ضربة كبيرة بالصواريخ والمسيرات”، وفق ما أفاد رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية إيفان فيدوروف، فيما أعلنت أجهزة الطوارئ مقتل شخص وإصابة خمسة بجروح.

وهاجمت روسيا منطقتين ضمن منطقة دنيبروبيتروفسك “بالمسيّرات والمدفعية أكثر من 20 مرّة”، بحسب رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية هناك أولكسندر غانجا.

وأوضح على تلغرام بأن الهجوم أسفر عن “إصابة امرأة تبلغ 76 عاما بجروح” ونقلها للعلاج.

وأما في سومي، فأصيب سائق حافلة يبلغ 65 عاما بجروح عندما أصابت مسيّرة مركبته، وفق ما أفاد رئيس الإدارة الإقليمية العسكرية أوليغ غريغوروف.

في الأثناء، أعلنت وزارة الدفاع الروسية الثلاثاء أن دفاعاتها الجوية اعترضت 55 مسيّرة أوكرانية في مختلف مناطق البلاد الليلة الماضية.

بور-هول/لين/خلص