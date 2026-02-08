خمسة قتلى على الأقل في انهيار مبنى بطرابلس في شمال لبنان

قُتل خمسة أشخاص على الأقل الأحد في انهيار مبنى في مدينة طرابلس بشمال لبنان، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي، بينما تواصل فرق الإنقاذ البحث عن ناجين، في ثاني حادثة من نوعها في ثاني كبرى مدن البلاد خلال أسبوعين.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام عن “سقوط مبنى قديم” في حي باب التبانة، أحد أفقر أحياء طرابلس، مؤكدة “إنقاذ 8 أشخاص” فيما “تم سحب 5 ضحايا، بينهم طفل وامرأة مسنّة”.

وعملت السلطات على إخلاء المباني المجاورة “خوفا من انهيارها”.

وعرضت وسائل الإعلام المحلية صورا لسكان وعمال إنقاذ يحاولون إزالة الأنقاض بعد الانهيار بمعدات متواضعة، ومستخدمين أيديهم لإزاحة الركام.

وأفاد المدير العام للدفاع المدني عماد خريش وسائل إعلام محلية بأن المبنى الذي انهار مؤلف من قسمين، يضمّ كل منهما ست شقق. وقدّر عدد القاطنين الذين كانوا فيه لحظة الانهيار بنحو 22 شخصا.

وأعلن رئيس البلدية عبد الحميد كريمة في مؤتمر صحافي أن “طرابلس مدينة منكوبة” بسبب الأبنية الآيلة للسقوط وحياة الآلاف من السكان المهددة بسبب سنوات من الإهمال، مُشيرا إلى أن “الوضع يتجاوز قدرات بلدية طرابلس”.

وجاءت هذه الحادثة بعد انهيار مبنى آخر في طرابلس أواخر الشهر الماضي.

وكان بسام نابلسي، رئيس الهيئة العليا للإغاثة التابعة للحكومة، الشهر الماضي بأن هناك “105 مبان وفق احصاء بلدية طرابلس بحاجة الى توجيه انذارات فورية الى قاطنيها”.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن المبنى الذي انهار الأحد لم يكن مُدرجا في قائمة هذه المباني المهددة.

– إهمال متراكم –

وأمر رئيس الجمهورية جوزاف عون أجهزة الإسعاف بـ”الاستنفار للمساعدة في عمليات الإنقاذ”، وتأمين مأوى لـ”سكان المبنى (المنهار) والمباني المجاورة التي أخليت تحسبا لأي طارئ”، وفق بيان للرئاسة.

وينتشر في لبنان العديد من المباني المأهولة بالسكان رغم أنها متداعية أو آيلة للسقوط. وقد بُني العديد منها بشكل غير قانوني، لا سيما خلال الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990، بينما أضاف بعض المالكين طوابق جديدة إلى مبانٍ سكنية قائمة دون الحصول على التراخيص اللازمة.

وسجلت انهيارات في طرابلس ومناطق أخرى في بلاد تشهد في أحيان كثيرة تراخيا في التزام معايير السلامة الإنشائية للأبنية، وقسم منها مشيّد عشوائيا منذ عقود على أراض مشاع.

وأكد رئيس الوزراء نواف سلام في بيان استعداد الحكومة “لتقديم بدلات الايواء لكل سكان المباني المطلوب اخلاءها”، واصفا ما حدث بـ الكارثة الانسانية التي هي نتيجة سنوات طويلة من الإهمال المتراكم”.

ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية غير مسبوقة منذ أكثر من ست سنوات، بات معها الكثير من سكانه دون خط الفقر.

وانعكست تبعات الأزمة على قطاعات مختلفة بما في ذلك البناء، فيما تردى وضع الكثير من البنى التحتية.

وأفاد تقرير حديث صادر عن “استوديو أشغال عامة” (Public Works Studio) للأبحاث والتصميم، بأن عددا من المباني انهار كليا أو جزئيا في طرابلس خلال كانون الثاني/يناير.

وأضاف التقرير أن من بين العوامل التي فاقمت الانهيارات في المدينة التي يغلب عليها الفقر، التوسع العمراني غير المخطط له وغياب الرقابة المناسبة على أعمال البناء.

وحثّت منظمة العفو الدولية عام 2024 السلطات اللبنانية على إجراء مسح ميداني شامل “على وجه السرعة لتقييم سلامة المباني في جميع إنحاء البلاد”.

وحذّرت حينها خصوصا من الوضع في طرابلس حيث يقطن “آلاف الأشخاص… في أبنية غير آمنة” عقب وقوع زلزال مدمر في تركيا وسوريا في شباط/فبراير 2023، ألحق أضرارا بأبنية في لبنان.

وأضافت أنه “حتى قبل وقوع الزلازل، كان السكان في طرابلس قد دقوا ناقوس الخطر بشأن حالة مساكنهم المروّعة والناجمة عن عقود من الإهمال”.

