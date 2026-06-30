خمسة قتلى في انهيار منجم لليشم في بورما

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قُتل خمسة أشخاص وفُقد نحو 15 آخرين إثر انهيار منجم مهجور لليشم في بورما عقب هطول أمطار موسمية غزيرة، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية الثلاثاء.

وذكرت صحيفة “ذي غلوبال نيو لايت أوف ميانمار” أن “نحو عشرين شخصا ممن ينقبون بشكل مستقل عن اليشم طُمروا تحت الأنقاض عندما انهارت فجأة كومة من المخلفات” مساء الأحد في ولاية كاشين.

وأضافت الصحيفة أنه “تم تأكيد مقتل خمسة أشخاص على الأقل ولا يزال نحو 15 آخرين في عداد المفقودين”، مشيرة إلى أن عمليات البحث لا تزال جارية.

تشهد بورما حربا أهلية منذ الانقلاب العسكري الذي أطاح بالحكومة المنتخبة بقيادة أونغ سان سو تشي عام 2021، وتضم قطاع تعدين ضخما يفتقر إلى التنظيم والرقابة.

وتضم ولاية كاشين في شمال البلاد أكبر احتياطيات العالم من اليشم، وهو حجر كريم يُعتقد أنه يجلب الحظ في الكثير من الثقافات الآسيوية، ولا سيما في الصين المجاورة.

وتسيطر فصائل متمردة مشاركة في الصراع على العديد من المناجم، وتستخدم العائدات لتمويل عملياتها العسكرية.

وعادة ما يقوم السكان المحليون الفقراء بتنخيل أكوام الأنقاض والمخلفات بحثا عن قطع صغيرة من اليشم قد تكون أُغفلت أثناء عمليات التعدين.

وتتكرر الحوادث في مناجم بورما، لا سيما خلال موسم الأمطار الموسمية، حيث تؤدي الأمطار إلى زعزعة استقرار المواقع.

وكانت البلدة التي شهدت حادثة الأحد مسرحا مؤخرا لمعارك ضارية بين الجيش وقوات المعارضة التي تتنافس للسيطرة على مناجم اليشم.

بور-جتس/جك