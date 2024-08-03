خمسة قتلى في غارة إسرائيلية في الضفة الغربية (مصادر فلسطينية)

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قتل خمسة أشخاص في ضربة إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” ومدير مستشفى وشاهد فرانس برس، في حين قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف “خلية” مسلحة في محافظة طولكرم.

وقال مدير مستشفى ثابت ثابت الحكومي في طولكرم في بيان “وصل خمسة شهداء إلى المستشفى إثر غارة شنتها مسيرات إسرائيلية على مركبة فلسطينية قرب قرية زيتا”.

وأوردت وكالة “وفا” أن “طائرة الاحتلال المسيرة قصفت بصاروخين مركبة كان يستقلها خمسة شبان، ما أدى إلى استشهادهم، واشتعال المركبة بشكل كامل بمن فيها”.

من جهته، قال ناطق باسم الجيش الإسرائيلي لوكالة فرانس برس إنه “قصف سيارة تقل خمسة” أشخاص “كانوا على وشك تنفيذ هجوم”.

وأضاف أن الجيش والشاباك (الأمن الداخلي) والشرطة تنفّذ عملية عسكرية في منطقة طولكرم”.

وقال ناصر، وهو شاهد عيان رفض ذكر اسمه الكامل، لوكالة فرانس برس “يبعد بيتي أقل من 50 مترا (من المكان). سمعنا صوت الانفجار، شاهدنا نيرانا مشتعلة بالسيارة وجثة شخص على الطريق. رأينا ثلاث جثث مفحمة بالسيارة”.

بعد ذلك اقتحمت القوات الاسرائيلية الموقع “وحاصرت المكان ومنعت المواطنين من الوصول للمركبة، إلا أن طواقم الاسعاف والمواطنين كانوا قد تمكنوا من انتشال الشهداء ونقلهم إلى المستشفى”، بحسب “وفا”.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب أن “طائرة عسكرية قصفت مركبة وخلية … تنشط في منطقة طولكرم”.

ونقلت “وفا” عن مدير المستشفى أن أحد القتلى يُدعى هيثم نور الدين بليدي (25 عاما) وهو من مخيم طولكرم.

بور-سكل-بفا/الح/ص ك