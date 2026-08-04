خمسة قتلى في هجوم على منطقة موسكو مع تكثيف الضربات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا

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قتل خمسة أشخاص وجُرح عشرة في هجوم بطائرات مسيرة على منطقة صناعية خارج موسكو بحسب ما أعلنت السلطات المحلية، على وقع تكثيف روسيا وأوكرانيا الضربات الجوية المتبادلة والتي تسفر عن سقوط عدد أكبر من الضحايا المدنيين.

ونفذت أوكرانيا ضربات بعيدة المدى استهدفت بنى تحتية مدنية داخل روسيا بعدما كثّفت خلال الأسابيع الأخيرة أيضا هجماتها على مستودعات شركة وايلدبيريز، عملاقة التجارة الإلكترونية الروسي.

وفي وقت مبكر الثلاثاء، أفاد حاكم منطقة موسكو أندريه فوروبيوف في منشور على تلغرام باندلاع حرائق في منطقة نوفوسلكي الصناعية عقب الضربة.

وقال إن “المعلومات الأولية تشير إلى مقتل خمسة أشخاص”، مشيرا إلى إصابة عشرة آخرين.

كما تسببت هجمات بطائرات مسيّرة في إلحاق أضرار بمستودع قرب كراسني بور في شمال غرب روسيا، مما أسفر عن إصابة شخص واحد، بحسب ما أفاد حاكم منطقة لينينغراد ألكسندر دروزدينكو.

وأكدت شركة وايلدبيريز اندلاع حريق في مستودعها في كراسني بور إثر الهجوم.

وتعرض مستودع آخر تابع للشركة نفسها في منطقة إيماوس الريفية، على بُعد نحو 180 كيلومترا شمال غرب موسكو، لهجوم بمسيّرة أوكرانية وفقا لما أعلن حاكم المنطقة فيتالي كوروليوف.

وتتمتع وايلدبيريز بشعبية كبيرة في روسيا وتُلقب غالبا “أمازون الروسية” كونها تمثل ما يصل إلى 10 في المئة من إجمالي حجم مبيعات التجزئة في البلاد، بحسب وسائل إعلام روسية.

ومنذ بدء الحرب في أوكرانيا عام 2022، تعرضت الشركة لاتهامات بمساعدة روسيا في التحايل على العقوبات الغربية عبر استيراد بضائع تحمل علامات تجارية معينة عبر دول ثالثة.

– مقتل طفلين –

وفي أوكرانيا، قُتلت طفلتان ورجل مسنّ إثر ضربات شنتها روسيا ليلا على منطقة سومي، وفق ما أورد الحاكم أوليغ غريغوروف.

وقال غريغوروف إن “الطفلتين تبلغان 5 و10 سنوات. وتم انتشال جثتيهما من تحت أنقاض منزلهما”

وبحسب المصدر نفسه، أصابت ست قنابل جوية موجهة بنى تحتية مدنية في المدينة، بينها مبان سكنية وغير سكنية.

وفي هجوم آخر على مدينة ميكولاييف الساحلية في جنوب أوكرانيا، قُتلت امرأة تبلغ 89 عاما، وفق غيورغي ريشيتيلوف، رئيس الإدارة العسكرية في المنطقة.

وأعلنت القوات الجوية الأوكرانية أن روسيا أطلقت ليلا 136 طائرة مسيرة باتجاه أوكرانيا، مؤكدة اعتراض أو إسقاط 117 منها.

وأفادت الأمم المتحدة بارتفاع عدد الوفيات بين المدنيين جراء النزاع خلال عام 2026 في ظل غياب أي مؤشر إلى إمكان التوصل لاتفاق سلام ينهي الحرب المستمرة منذ نحو أربع سنوات ونصف سنة.

بالتوازي، أعلنت السلطات المعينة من موسكو في شبه جزيرة القرم الثلاثاء أن عسكريا أردى أحد زملائه وثلاثة مدنيين بإطلاق النار عليهم.

واستنادا الى تحليل أجرته فرانس برس في ضوء بيانات معهد دراسة الحرب، بقيت خطوط المواجهة في أوكرانيا من دون تغيّرات تُذكر خلال تموز/يوليو، بعدما نجحت القوات الأوكرانية إلى حدّ كبير في الحد من زخم التقدم الروسي.

بور/ره/ب ق