خمسة قتلى وأكثر من 200 جريح في هجوم على سوق ميلادي في ألمانيا

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زار المستشار الألماني أولاف شولتس السبت موقع عملية دهس استهدفت ليل الجمعة سوقا لعيد الميلاد في مدينة ماغدبورغ (شرق) وأسفرت عن مقتل خمسة أشخاص بينهم طفل، وإصابة أكثر من 200 آخرين، داعيا مواطنيه إلى الوحدة في مواجهة هذه “الكارثة الرهيبة”.

وألقت الشرطة القبض على طبيب نفسي سعودي يبلغ من العمر 50 عاما، في مكان الحادث بجوار السيارة التي دهست الحشد ليل الجمعة مخلّفة وراءها أضرارا جسيمة وضحايا ودماء.

وتعهّد شولتس الذي انضم إليه عدد من السياسيين، بأن تردّ ألمانيا “بكل قوة القانون على الهجوم الرهيب”.

ودعا إلى الوحدة الوطنية في وقت تشهد فيه ألمانيا نقاشا حادا بشأن الهجرة والأمن، مع اقتراب إجراء انتخابات في شباط/فبراير.

وقال المستشار الذي ينتمي إلى يسار الوسط، إنّه من المهم “أن نبقى معا كبلد، أن نلتصق ببعضنا البعض… وألا تكون الكراهية هي التي تحدّد تعايشنا ولكن حقيقة أنّنا مجتمع يسعى إلى مستقبل أفضل”.

وعبّر شولتس عن امتنانه لمشاعر “التضامن… من قبل العديد، العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم”، مضيفا “من الجيّد أن نسمع أنّنا كألمان لسنا وحدنا في مواجهة هذه الكارثة الرهيبة”.

من جهتها، أعلنت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر أنّ المهاجم المفترض هو طبيب سعودي “معاد للإسلام”.

وخلال مرافقتها المستشار أولاف سولتس لتفقّد موقع الكارثة سأل صحافيون الوزيرة عن دوافع المهاجم المفترض الذي أوقفته الشرطة إثر الهجوم، فأجابت أنّ “الأمر الوحيد” الذي يمكنها تأكيده حاليا “هو أنّه معاد للإسلام” وذلك استنادا إلى المواقف التي عبّر عنها.

وترك السكان شموعا وزهورا وألعاب أطفال في كنيسة يوهانسكيرشي، حيث من المقرّر إقامة حفل تأبيني في الساعة السابعة مساء (18,00 بتوقيت غرينتش).

وفي الأثناء، بدأت تظهر المزيد من التفاصيل بشأن الرجل السعودي الذي أُلقي القبض عليه، فيما لا تزال ألمانيا تعاني من تأثير صدمة هذا الهجوم المروّع الذي جاء بعد ثماني سنوات من هجوم استهدف سوقا لعيد الميلاد في برلين وأودى بحياة 13 شخصا.

والمشتبه في تنفيذه الهجوم، سعودي وصل إلى ألمانيا عام 2006 وحصل على وضع لاجئ، كما عمل في منطقة ساكسونيا أنهالت التي تقع عاصمتها ماغدبورغ على بُعد 160 كيلومترا من برلين.

والرجل الذي قدّمته وسائل الإعلام المحلية باسم “طالب”، كان قد عمل لفترة طويلة كناشط حقوقي يدعم المرأة السعودية ويصف نفسه بأنه “ملحد سعودي”، وعبّر عن آراء مناهضة للإسلام بقوة، وهو ما يعكس خطاب اليمين المتطرف، وفقا لمنشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي ومقابلاته السابقة.

وبينما أصبحت آراؤه التي يعبّر عنها عبر الإنترنت أكثر تطرّفا، اتّهم الحكومات الألمانية السابقة بوضع خطة “لأسلمة أوروبا” وأعرب عن مخاوفه من تعرّضه لاستهداف من قبل السلطات.

وذكرت صحيفة “بيلد” أنّ اختبار مخدّرات أولي أُجري له ثبُت أنّه إيجابي، وذلك بعدما استخدم عناصر الشرطة الجمعة مجموعة اختبارات يمكنها الكشف عن مخدّرات مثل القنّب والكوكايين والميتامفيتامين.

– حزن وغضب –

وأظهر مقطع فيديو التقطته كاميرات المراقبة سيارة “بي ام دبليو” سوداء اللون تسير بسرعة عالية مباشرة عبر حشد من الناس وسط الأكشاك في سوق عيد الميلاد.

وأوضح متحدث باسم شرطة ماغدبورغ لوكالة فرانس برس إن السيارة اصطدمت بالحشد “لمسافة 400 متر على الأقل في سوق عيد الميلاد”.

ويخيّم الحزن والغضب بعد الهجوم الذي من شأنه تأجيج النقاش المحتدم بشأن الهجرة.

وكانت نادين (32 عاما) مع صديقها ماركو في السوق عندما وقع الهجوم. وقالت لصحيفة بيلد “لقد دُهِس ودُفِع بعيدا، كان الأمر مروعا، حتى إنه لم يصرخ”.

وأعربت السعودية عن “إدانتها” لواقعة الدهس مبديةً “تضامنها” مع برلين.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان عبر منصة إكس السبت “تعرب وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية حادثة الدهس… معبرةً عن تضامنها مع الشعب الألماني وأسر الضحايا. وتؤكد المملكة موقفها في نبذ العنف”.

– “أسوأ المخاوف” –

ونقلت قناة “فيلت تي في” عن شاهد عيان قوله “رأينا سقف السيارة (بين الجموع)، ثمّ حدث ما حدث. كان الجميع ممدّدين على الأرض بعد الحادث، أطفال ورجال وأشخاص مصابون بكسور، إنّه أمر لا يمكن تصوّره”.

وأضافت صديقته “إنه أمر فظيع، كانت هناك جثة بجواري طوال الوقت. اعتقدت أنّني ذاهبة إلى سوق الميلاد فقط، وحدث شيء مثل هذا. العالم مريض”.

وقال المهندس المتقاعد مايكل راريغ الذي ينتقد حكومة شولتس بشدّة، إنه “عندما يأتي إلينا هذا العدد الكبير من الناس، يتعيّن علينا أن نراقب من كثب. الآن نحن ندفع الثمن”.

وسارع اليمين المتطرف، في ألمانيا وخارجها، إلى التعليق على الهجوم، في ظل جدل يدور في البلاد حول الأمن واستقبال المهاجرين.

وسألت الرئيسة المشاركة لحزب “البديل من أجل ألمانيا” أليس فايدل عبر منصة إكس “متى سينتهي هذا الجنون؟”. ويحل حزبها ثانيا في استطلاعات الانتخابات التي ستجرى في 23 شباط/فبراير.

من جانبه، حذّر المسؤول في الحزب الديموقراطي الاجتماعي ديرك فايسي السبت من استخلاص استنتاجات متسرّعة.

وقال “يبدو أنّ الأمور هنا مختلفة عمّا كان مفترضا في البداية”، مضيفا أنّ ملف المشتبه به يشير إليه كمتعاطف مع حزب البديل من أجل ألمانيا ومع إيلون ماسك، الثري الأميركي مالك منصة إكس.

وفي فرنسا قال رئيس التجمع الوطني جوردان بارديلا إن “الهجوم ليس أبدا من قبيل المصادفة”، مضيفا “الإسلام الراديكالي يشن حربا على تقاليدنا المسيحية وهوياتنا وحضارتنا”.

وحذرت أجهزة الاستخبارات الألمانية قبل موسم الأعياد من أن أسواق عيد الميلاد هي “من الناحية الأيديولوجية هدفا مناسبا للأشخاص ذوي الدوافع الإسلامية”.

وقد أعربت عواصم عدة عن “صدمتها”، بينها روما ومدريد وواشنطن.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر أن الولايات المتحدة “مصدومة وحزينة” بسبب الهجوم. وقال “الولايات المتحدة تشعر بالصدمة والحزن بسبب الأخبار المأسوية الواردة من ماغدبورغ”، مؤكدا أن واشنطن مستعدة “لتقديم المساعدة”.

وعبّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن “صدمته العميقة” مساء الجمعة جرّاء الهجوم. وقال عبر منصة إكس “فرنسا تشاطر الشعب الألماني حزنه”.

وأكد ماكرون ورئيس وزرائه الجديد فرانسوا بايرو “تضامن فرنسا” مع ألمانيا.

كما أعربت رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني عن “صدمتها العميقة” من هذا الهجوم “الوحشي”.

يلف/جص-ناش/كام/بم