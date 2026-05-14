خمسة قتلى وحوالى أربعين جريحا في ضربات واسعة على كييف

قُتل خمسة أشخاص على الأقل وأُصيب حوالى أربعين آخرين بجروح الخميس في هجوم مكثف بطائرات مسيرة وصواريخ على أوكرانيا، استهدف خصوصا العاصمة كييف بعد 48 ساعة من انتهاء هدنة مع موسكو.

وأفاد سلاح الجو الأوكراني بأن روسيا أطلقت 675 طائرة مسيرة و56 صاروخا في إحدى أكبر موجات الهجمات الجوية في الأسابيع الأخيرة، لافتا إلى أنه أسقط 652 مسيّرة و41 صاروخا منها.

وقُتل خمسة أشخاص على الأقل وأُصيب نحو أربعين آخرين بجروح، بحسب حصيلة أولية أعلنها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وأفاد زيلينسكي بأن مركبة لبعثة إنسانية تابعة للأمم المتحدة استُهدفت بطائرات مسيرة روسية في جنوب البلاد، من دون أن يُسفر الهجوم عن وقوع إصابات، لافتا إلى أنه “لا يمكن أن يجهل الروس المركبة التي استهدفوها”.

ويحض زيلينسكي حلفاءه على الضغط على موسكو لإنهاء الغزو الروسي المستمر منذ أكثر من أربع سنوات، وقد كرر دعوته إلى رد قوي.

وكتب على منصة “اكس” “لا بد من رد عادل على كل هذه الضربات”.

وقال في رسالة سابقة الخميس “منذ منتصف ليل أمس، استخدمت روسيا أكثر من 1560 طائرة مسيّرة ضد مدننا ومجتمعاتنا. هذه بالتأكيد ليست تصرفات من يظنون أن الحرب على وشك الانتهاء”.

وندّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس بالهجوم معتبرا أنه دليل على “ضعف” موسكو.

وكتب على منصة “إكس” “تكشف روسيا عن كل النفاق الذي تفاوضت به على الهدنة الهشة في الأيام الأخيرة. بقصفها للمدنيين، تُظهر روسيا ضعفها أكثر من قوتها: نفدت لديها الحلول في الميدان العسكري، ولا تعرف كيف تنهي حربها العدوانية”.

– “كل شيء يحترق” –

في كييف، أصابت طائرة مسيرة روسية مبنى سكنيا من تسعة طوابق “دُمّر جزء منه بالكامل”، بحسب زيلينسكي.

وأفاد الرئيس الأوكراني في بيان بوقوع أضرار في أكثر من “20 موقعا في أنحاء المدينة”، بينها بنى تحتية مدنية.

وقال أندريه أحد سكان العاصمة لوكالة فرانس برس، وقميصه ملطخ بالدماء “كل شيء كان يحترق، والناس يصرخون”.

وأفاد مراسل وكالة فرانس برس بأن عمال الإنقاذ كانوا يحاولون إجلاء ضحية محاصرة تحت الأنقاض بينما صرخت امرأة باكية “لا بد أنها ماشا”.

وأفاد رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو، بانتشال جثة فتاة تبلغ 12 عاما من تحت أنقاض مبنى سكني. وقال “عمليات البحث والإنقاذ مستمرة”.

وسمع مراسلو وكالة فرانس برس دوي انفجارات قوية خلال الليل، وشاهدوا اعتراضات نفّذتها أنظمة الدفاع الجوي في أجواء المدينة.

– “تظاهرة” –

ولفت مسؤول رفيع المستوى في الرئاسة الأوكرانية في حديث لوكالة فرانس برس إلى أن هذا الهجوم الواسع النطاق يتزامن مع قمة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره شي جينبينغ في الصين.

وقال المسؤول طالبا عدم الكشف عن هويته، إنها “تظاهرة بمناسبة محادثات ترامب في الصين”.

وكان زيلينسكي دعا الزعيمين الأربعاء لبحث سبل إنهاء الغزو الروسي لأوكرانيا.

واستؤنفت الهجمات الروسية اليومية على المدن الأوكرانية فور انتهاء هدنة أعلنها ترامب قبل ساعات من إحياء روسيا ذكرى الانتصار السوفياتي على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية.

وتبادلت روسيا وأوكرانيا الاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار الذي تفاوض عليه الطرفان برعاية الولايات المتحدة وطُبّق بين 9 و11 أيار/مايو، إلا أنه لم يشهد أي هجوم واسع النطاق.

وتوقفت المفاوضات بين موسكو وكييف، بوساطة الولايات المتحدة لإنهاء الحرب الأكثر فتكا في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، مع بدء الحرب في الشرق الأوسط في أواخر شباط/فبراير.

