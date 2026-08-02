خمسة قتلى و41 مفقودا و225 ناجيا في حريق على عبارة في إندونيسيا

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أعلنت الهيئة الإندونيسية المكلفة عمليات البحث والإنقاذ الأحد العثور على جثث خمسة أشخاص وفقدان 41 شخصا فيما تم إنقاذ 225 بعد غرق عبارة كانت تقل 271 راكبا.

وذكرت الوكالة الوطنية للبحث والإنقاذ (باسارناس) أن العبارة كانت تقوم برحلة بين سورابايا، ثاني أكبر مدن إندونيسيا في جاوة الشرقية، وماكاسار في سولاويسي الجنوبية، حين أبلغ القبطان عن اندلاع حريق على متنها.

وأضافت أنه لم يعد من الممكن منذ ذلك الحين الاتصال به.

وأفادت الوكالة في آخر إحاطة صحافية بعد الظهر بأنه تم إنقاذ 225 شخصا، فيما قضى خمسة أشخاص وفقد 41.

وأظهرت مشاهد نشرتها “بارسارناس” السفينة وهي مائلة بعض الشيء ويتصاعد منها دخان كثيف.

وقال المسؤول في وزارة النقل محمد مشهود في بيان إنه “بحسب العناصر الأولية التي تردنا، ينتظر الركاب حتى يتم إجلاؤهم على متن سفن في الجوار”.

وأكد أن “سلامة الركاب والطاقم هي أولويتنا المطلقة، وننسق مع مختلف الأطراف لضمان إجراء عملية الإجلاء بسرعة وأمان وفاعلية”.

وذكرت وكالة “باسارناس” أن عددا من الركاب قفزوا من العبارة في المياه وقامت سفينة بإجلائهم إلى موقع قريب، فيما تنتظر أربع سفن أخرى قرب العبارة من غير أن تتمكن من الاقتراب من النيران، إذ إنها تحمل مواد قابلة للاشتعال.

وأضافت أن فريق إغاثة كبير يتوجه إلى الموقع لكنه على مسافة ست ساعات من سورابايا.

وإندونيسيا أرخبيل شاسع مؤلّف من حوالى 17 ألف جزيرة تتكرر فيه الحوادث البحرية التي تعزى في غالب الأحيان إلى التراخي في معايير السلامة والظروف الجوية السيئة.

وفي 15 تموز/يوليو، قتل ما لا يقل عن أربعة أشخاص وفقد 14 في غرق عبارة كانت تقل 76 شخصا قرب جزيرة سيلايار الصغيرة جنوب جزيرة سولاويسي. وتمكن سبعة ركاب من النجاة.

وفي آذار/مارس، انقلب مركب يقلّ 16 شخصا وسط بحر هائج قبالة جزيرة بالي السياحية. وقضت أسترالية وأصيب شخص على الأقل.

وفي 2018 قضى أكثر من 150 شخصا في غرق عبارة في بحيرة هي من الأكثر عمقا في العالم في جزيرة سومطرة.

ستر/دص/ح س