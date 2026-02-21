خمس هجمات على منشآت طبية في السودان منذ مطلع 2026 (منظمة الصحة العالمية)

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية السبت تسجيل خمس هجمات على منشآت طبية في السودان منذ بداية العام 2026، في خضمّ النزاع الدامي المتواصل.

وأدّت المعارك الدائرة منذ نحو ثلاث سنوات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى شلّ نظام صحي هشّ أصلا، إذ لا تزال أكثر من ثلث المرافق الصحية في البلاد خارج الخدمة.

وكتب مدير المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس على منصة “إكس” أنّه “خلال الأيام الخمسين الأولى من العام 2026، سُجّلت خمس هجمات على خدمات الرعاية الصحية في السودان، أسفرت عن 69 قتيلا و49 جريحا”.

وأشار المسؤول الأممي إلى أنّ أحدث هذه الهجمات استهدفت الأحد مستشفى المزموم في ولاية سنار بجنوب شرق البلاد، وأدّت إلى مقتل ثلاثة مرضى وإصابة سبعة أشخاص، بينهم موظف.

وفي مطلع شباط/فبراير، قُتل أكثر من 30 شخصا في ثلاث هجمات استهدفت مراكز طبية في كردفان، المنطقة الواسعة جنوب الخرطوم التي أصبحت في الأشهر الأخيرة إحدى بؤر القتال الرئيسية.

وبحسب منظمة الصحة العالمية، تمّ توثيق ما لا يقلّ عن 206 هجمات على مرافق صحية منذ اندلاع النزاع، ما أدّى إلى مقتل نحو ألفي شخص وإصابة مئات آخرين.

وفي عام 2025 وحده، أوقعت 65 هجمة أكثر من 1620 قتيلا، أي ما يعادل 80% من إجمالي الوفيات المرتبطة بالهجمات على القطاع الصحي في العالم، وفق المنظمة.

وأسفرت الحرب المستمرة منذ نحو ثلاث سنوات في السودان عن مقتل عشرات الآلاف، وتسبّبت في نزوح أكثر من 14 مليون شخص في أحلك مراحلها، فيما تصفها الأمم المتحدة بأنّها أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

وتتوقّع منظمة الصحة العالمية تسجيل 4,2 ملايين حالة سوء تغذية حاد في السودان عام 2026، بينها أكثر من 800 ألف حالة سوء تغذية شديد.

وتتوقّع المنظمة أنّ نحو 33,7 مليون شخص سيحتاجون إلى مساعدات إنسانية في السودان عام 2026، في حين حذّرت الأمم المتحدة في كانون الثاني/يناير من أنّ مخزونها قد ينفد بحلول نهاية آذار/مارس.

