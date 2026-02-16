دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس تندد بـ”تضييقات” إسرائيلية قبيل رمضان

afp_tickers

3دقائق

ندد مسؤول في دائرة الأوقاف الإسلامية المشرفة على المسجد الأقصى الاثنين بـ”تضييقات” إسرائيلية تسبق رمضان، بينما أكد مسؤول في شرطة الدولة العبرية أن أفرادها سينتشرون حول الحرم القدسي “ليل نهار” خلال الشهر.

ويتوافد مئات الآلاف من المسلمين الفلسطينيين للصلاة في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان الذي يبدأ الأربعاء أو الخميس. ويقع المسجد الأقصى، وهو أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، في القدس الشرقية التي احتلتها الدولة العبرية عام 1967 وأعلنت ضمها.

في المقابل، يعتقد اليهود أنّ المسجد بُني على أنقاض هيكلهم الثاني الذي دمّره الرومان في عام 70 ميلادي، ويطلقون على الموقع اسم “جبل الهيكل” ويعتبرونه أقدس أماكنهم الدينية.

وبموجب الوضع القائم بعد الاحتلال، يمكن لغير المسلمين زيارة المسجد في أوقات محدّدة بدون الصلاة، وهو ما يخالفه اليهود المتشدّدون بشكل متزايد. ويعتبر الفلسطينيون ودائرة الأوقاف التي يشرف عليها الأردن، هذه الزيارات استفزازا لمشاعر المسلمين.

وأفادت محافظة القدس التابعة للسلطة الفلسطينية بأن السلطات الإسرائيلية أصدرت الاثنين قرار إبعاد بحق “إمام المسجد الأقصى الشيخ محمد علي العباسي”، وأن الشرطة “سلمته قراراً بالإبعاد عن الأقصى لمدة أسبوع قابل للتجديد”.

وقال مسؤول في دائرة الأوقاف فضّل عدم كشف هويته لوكالة فرانس برس إن الشرطة الإسرائيلية التي تتحكم بمداخل باحات المسجد فرضت “مجموعة من التضييقات أبرزها إبعاد ما لا يقل عن 33 موظفا عن المسجد الأقصى”، بينما “صدر حكمان بالاعتقال الإداري لمدة أربعة أشهر بحق موظفَين”.

ومن بين التضييقات أيضا، بحسب المسؤول، أن السلطات الإسرائيلية منعت “تجهيز العيادات والفرق الطبية ونصب المظلات… لا يوجد تسهيلات أبدا”، وأن الشرطة “تهدد بمنع إدخال وجبات الإفطار والسحور” خلال شهر رمضان.

من جانبه، أفا أراد برافيرمان من شرطة القدس أنه سيتم تحضيرا لشهر رمضان نشر “عناصر الشرطة لتأمين جبل الهيكل ومحيطه ليل نهار”.

وقال إن دائرته أوصت بإصدار عشرة آلاف تصريح لسكان الضفة الغربية المحتلة خلال أيام الجمعة في رمضان، من دون أن يحدد ما إذا كانت التصاريح ستُمنح لفئات عمرية محددة كما جرى في الأعوام السابقة.

ومنعت إسرائيل في رمضان الماضي الرجال الذين تقلّ أعمارهم عن 55 عاما، والنساء ما دون 50 عاما، والأطفال ممّن تزيد أعمارهم عن 10 سنوات، من دخول الأقصى وقت الصلاة.

وفي الأعوام الأخيرة وقعت اشتباكات عنيفة في المسجد الأقصى بين فلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية خلال رمضان.

لبا-ها/كام