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دار “برادا” تستحوذ على منافستها “فيرساتشي” لقاء 1,25 مليار يورو

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أعلنت دار الأزياء الإيطالية “برادا” الخميس أنها أبرمت “اتفاقا نهائيا” مع المجموعة الأميركية “كابري هولدينغز” للاستحواذ على كامل أسهم دار “فيرساتشي” الشهيرة لقاء 1,25 مليار يورو. 

ومن المتوقع أن يؤدي اندماج العلامتين التجاريتين الكبيرتين إلى إنشاء مجموعة إيطالية في قطاع المنتجات الفاخرة يبلغ حجم مبيعاتها أكثر من ستة مليارات يورو، قادرة على منافسة المجموعات العملاقة في القطاع، وأبرزها “إل في إم إتش” و”كيرينغ”، رغم التباطؤ الذي يشهده عالميا. 

يواجه قطاع السلع الفاخرة الذي عانى تباطؤ الاستهلاك عام 2024 تحديات كبيرة في 2025، في مقدّمها تأخر تعافي السوق الصينية، واحتمال فرض ضرائب جديدة في الولايات المتحدة، إضافة إلى أن زبائن كثرا باتوا يميلون إلى الإنفاق على أولويات أخرى. 

به/ب ح 

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

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