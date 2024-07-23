دبابات إسرائيلية تتوغل بجنوب غزة وسط توقعات باستئناف محادثات وقف إطلاق النار

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من نضال المغربي ومعيان لوبيل

القدس/القاهرة (رويترز) – فر سكان فلسطينيون في الأحياء الشرقية لمدينة خان يونس بجنوب قطاع غزة من منازلهم يوم الثلاثاء مع توغل الدبابات الإسرائيلية في عمق المنطقة بعد أن أصدرت إسرائيل أوامر للسكان بإخلاء منازلهم.

وتوغلت الدبابات في بلدة بني سهيلا بمنطقة خان يونس، كما تعرضت عدة مناطق أخرى قريبة للقصف لليوم الثاني، مما أجبر عشرات الآلاف من المدنيين على البحث عن ملاذ آمن في مناطق أخرى. وقالت إسرائيل إن عمليتها تهدف إلى منع مقاتلي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) من إعادة تجميع صفوفهم.

وقال مسؤولو الصحة في غزة إن الضربات العسكرية الإسرائيلية منذ يوم الاثنين أودت بحياة ما لا يقل عن 80 فلسطينيا في منطقة خان يونس، مما يضاف إلى عدد القتلى الذي تجاوز 39 ألفا خلال الحرب المستمرة منذ ما يقرب من 10 أشهر.

وقال الجيش الإسرائيلي إن حماس وجماعات أخرى استخدمت تلك المناطق لتجديد هجماتها التي تضمنت إطلاق الصواريخ.

ووصف مسؤولون في الأمم المتحدة مشاهد بائسة يوم الثلاثاء بعد الغارات الجوية الإسرائيلية على المنطقة.

وقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) التابعة للأمم المتحدة على منصة التواصل الاجتماعي إكس إن “الوضع مستحيل”.

وفي منشور لاحق، قالت إنه لا يوجد مكان آمن يمكن الذهاب إليه في غزة.

وأضافت “الناس مرهقون من النزوح المستمر والظروف غير الصالحة للعيش، وهم محاصرون في مناطق صغيرة ومكتظة بشكل متزايد”.

وقال الجيش الإسرائيلي إن عشرات المسلحين قتلوا في خان يونس جراء القصف بالدبابات والطائرات واشتباكات جنوده عن قرب مع المسلحين.

وأضاف “هاجمت القوات وقضت على مخربين من خلال الغارات الجوية ونيران الدبابات… أغار سلاح الجو على مستودعات لتخزين الوسائل القتالية ومواقع استطلاع وفتحات أنفاق تحت أرضية ومبان استخدمتها منظمة حماس الإرهابية”.

وقال مسعفون فلسطينيون إن شخصا قتل في غارة جوية إسرائيلية في المنطقة يوم الثلاثاء، بعد مقتل العشرات في هجمات إسرائيلية هناك يوم الاثنين. ولا تفرق وزارة الصحة في غزة بين المقاتلين وغير المقاتلين في بياناتها. ويقول مسؤولو الصحة إن معظم القتلى من المدنيين.

وقال سكان في خان يونس إن الدبابات واصلت التمركز في عمق بلدة بني سهيلا القريبة. وأضافوا أن جنودا شوهدوا وهم ينبشون داخل المقبرة الرئيسية في البلدة بينما سيطر آخرون على أسطح المباني الشاهقة ويطلقون من حين لآخر نيران أسلحتهم باتجاه المناطق الغربية.

وفي مخيم البريج بوسط قطاع غزة حيث قتل ستة فلسطينيين في غارة جوية إسرائيلية على منزل، قال بعض السكان إنهم تلقوا مكالمات من مسؤولي أمن إسرائيليين تأمرهم بمغادرة منازلهم. وتوجهت بعض العائلات نحو مخيم النصيرات غربا.

وقال سكان في وقت لاحق يوم الثلاثاء إن القوات الإسرائيلية فجرت عدة منازل في رفح حيث أعلنت إسرائيل منذ مايو أيار تنفيذ عملية تهدف إلى تفكيك آخر كتائب حماس.