دبابات إسرائيلية توسع التوغل في شمال قطاع غزة

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من نضال المغربي

القاهرة 13 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) – وسعت القوات الإسرائيلية نطاق توغلها في شمال قطاع غزة ووصلت الدبابات إلى الأطراف الشمالية لمدينة غزة حيث قال سكان إنها دكّت بعض المناطق في حي الشيخ رضوان، مما أجبر الكثير من الأسر على الفرار.

وقال سكان إن القوات الإسرائيلية عزلت فعليا مدن بيت حانون وجباليا وبيت لاهيا في شمال القطاع عن مدينة غزة، ومنعت التنقل بين المنطقتين إلا بعد الحصول على تصريح من السلطات الإسرائيلية للأسر الراغبة في مغادرة المدن الثلاث انصياعا لأوامر الإخلاء.

وبعد تسعة أيام من العملية الإسرائيلية الكبرى في شمال غزة، قال مكتب الإعلام الحكومي في غزة الذي تديره حماس إن الضربات الإسرائيلية قتلت حوالي 300 فلسطيني هناك. وأضاف أن القصف الإسرائيلي لمنازل المدنيين وأماكن النازحين يهدف إلى إجبار السكان على مغادرة غزة نهائيا، وهو ما تنفيه إسرائيل.

وقالت وزارة الصحة في غزة إنه تأكد مقتل العشرات في الهجمات على المناطق الشمالية ويخشى من أن عشرات آخرين لقوا حتفهم على الطرق وتحت أنقاض منازلهم دون أن تتمكن الفرق الطبية من الوصول إليهم.

وكتب كثيرون من سكان جباليا على مواقع التواصل الاجتماعي “لن نرحل، نموت، ولن نرحل”.

وتعرض الجزء الشمالي من غزة، الذي يسكنه أكثر من نصف سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، لقصف إسرائيلي عنيف في المرحلة الأولى من الهجوم على القطاع. وبدأ الهجوم الإسرائيلي قبل عام عقب هجوم حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول من العام الماضي على بلدات إسرائيلية تقول إسرائيل إنه أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز 250 رهينة.

وبعد عام من الهجمات الإسرائيلية التي قتلت حتى الآن ما يربو على 42 ألف فلسطيني وفقا لسلطات الصحة في غزة، عاد مئات الآلاف من السكان إلى المناطق الشمالية المدمرة.

ومنذ أكثر من أسبوع أعادت إسرائيل قواتها إلى شمال القطاع قائلة إن ذلك يهدف للقضاء على مقاتلين يعيدون تنظيم صفوفهم لشن المزيد من الهجمات. وتنفي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) أن مقاتليها يندسون بين المدنيين.

ويأتي التصعيد في شمال غزة بالتزامن مع هجوم جوي إسرائيلي ضخم وحملة برية على جبهة أخرى في جنوب لبنان ضد جماعة حزب الله المدعومة من إيران.

وقال ناصر أحد سكان بيت لاهيا في شمال قطاع غزة “في الوقت اللي العالم كله موجه أنظاره على لبنان واحتمال إنه إسرائيل تضرب إيران، إسرائيل عمالة تبيد جباليا”.

وأضاف “الاحتلال بيفجر بيوت ومربعات سكنية والناس مش ملاقية شي تأكله، محاصرين جوات بيوتهم خايفين في أي لحظة القذائف تنزل عليهم”.

وفي حين أن إسرائيل تركز هجماتها حاليا على الشمال، فإنها تواصل أيضا قصف مناطق أخرى في أنحاء القطاع. وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن 11 شخصا على الأقل قتلوا صباح يوم الأحد، بينهم ستة على الأقل في منزل بمخيم البريج وسط قطاع غزة والواقع جنوبي مدينة غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن قواته المنتشرة في مختلف أنحاء قطاع غزة هاجمت نحو 40 هدفا وقتلت عشرات المسلحين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأضاف البيان “تواصل قوات الفرقة 162 عملياتها في منطقة جباليا، وفي الساعات الماضية قتلت القوات عشرات الإرهابيين وعثرت على متفجرات وأسلحة وقنابل يدوية ووسائل حرب أخرى في المنطقة”.

وقال الجناحان المسلحان لحماس والجهاد الإسلامي وفصائل أخرى أصغر إن مقاتليهم هاجموا القوات الإسرائيلية في جباليا ومناطق مجاورة بصواريخ مضادة للدبابات وقذائف المورتر.

ويقول مسؤولون فلسطينيون ومن الأمم المتحدة إنه لا توجد مناطق آمنة في غزة. كما أبدوا مخاوفهم إزاء النقص الحاد في الغذاء والوقود والإمدادات الطبية في شمال القطاع وقالوا إن خطر المجاعة يلوح هناك.

وقال سكان إن قذائف دبابات سقطت في بعض شوارع حي الشيخ رضوان في مدينة غزة حيث وصلت دبابات إلى أطراف المنطقة لينتشر الذعر بين السكان في الجنوب.

وفي جنوب قطاع غزة، قال مسؤولون محليون على الحدود إن السلطات الإسرائيلية أطلقت سراح 12 فلسطينيا كانت قد اعتقلتهم خلال الهجوم البري. وقال معتقلون بعد الإفراج عنهم إنهم تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة في أثناء احتجازهم، وهو ما تنفيه إسرائيل.