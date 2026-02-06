The Swiss voice in the world since 1935
دبلوماسي: إيران ترفض طلب أمريكا وقف تخصيب اليورانيوم خلال محادثات عمان

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

6 فبراير شباط (رويترز) – أبلغ دبلوماسي إقليمي رويترز بأن إيران رفضت دعوات الولايات المتحدة لوقف تخصيب اليورانيوم على أراضيها خلال محادثات انعقدت في سلطنة عمان اليوم الجمعة، لكنها أبدت استعدادها لمناقشة “مستوى ونقاء” التخصيب أو تشكيل تحالف إقليمي لإدارة هذا الملف.

وأضاف الدبلوماسي الذي أطلعته إيران على ما دار في المحادثات أن طهران تعتقد أن المفاوضين الأمريكيين “بدا أنهم يتفهمون موقف إيران من التخصيب… وأبدوا مرونة تجاه مطالب طهران”.

وتابع أن القدرات الصاروخية الإيرانية لم تُناقش خلال محادثات مسقط.

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية- تحرير)

