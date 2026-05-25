دبلوماسي: إيران ستناقش الملف النووي مع أمريكا إذا نفذت مذكرة تفاهم محتملة

reuters_tickers

1دقيقة

دبي 25 مايو أيار(رويترز) – قال دبلوماسي إيراني كبير لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية اليوم الاثنين إن طهران ستناقش برنامجها النووي واليورانيوم عالي التخصيب مع الولايات المتحدة إذا أوفت واشنطن بالتزاماتها في مذكرة تفاهم محتملة يجري التفاوض عليها.

وأضاف حسين نوش آبادي أن هذه القضايا ستناقش خلال مفاوضات تستغرق 60 يوما مقابل رفع العقوبات والإفراج عن الأصول الإيرانية في الخارج.

(تغطية صحفية الولي الولي – إعداد شيرين عبد العزيز للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)