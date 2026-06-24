دبلوماسي: رئيس وزراء قطر يزور عُمان لإجراء محادثات حول مضيق هرمز

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24 يونيو حزيران (رويترز) – قال مصدر دبلوماسي مطلع إن رئيس وزراء قطر زار مسقط اليوم الأربعاء لإجراء محادثات مع سلطنة عُمان حول إطلاق مفاوضات تشمل إيران والعراق ودول الخليج العربية حول فتح مضيق هرمز وتشغيله مستقبلا.

وأوضح الدبلوماسي أن هذه المحادثات منفصلة عن محادثات السلام الأمريكية الإيرانية وترتيبات إزالة الألغام، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تضغط دول الخليج لإلغاء رسوم العبور بينما قد تقترح إيران فرض رسوم بيئية وملاحية وأمنية.

(تغطية صحفية آندرو ميلز – إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية – تحرير مروة غريب)