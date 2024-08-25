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دبلوماسيان: إسرائيل وحزب الله تبادلا رسائل بأنهما لا يريدان المزيد من التصعيد

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بيروت (رويترز) – قال دبلوماسيان لرويترز إن إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية تبادلا رسائل عبر وسطاء يوم الأحد من أجل منع المزيد من التصعيد في أعقاب واحدة من أكبر عمليات تبادل إطلاق النار بين العدوين في عشرة أشهر.

وقال دبلوماسي إن الرسالة الرئيسية كانت أن الجانبين يعتبران أن تبادل القصف المكثف يوم الأحد “انتهى” وأن أيا من الجانبين لا يريد حربا شاملة. وتحدث الدبلوماسيان شريطة عدم نشر اسميهما.

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