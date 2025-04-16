دبلوماسية إماراتية: خلاف عربي حال دون صدور بيان لمؤتمر لندن بشأن السودان

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من مها الدهان ونفيسة الطاهر

دبي/القاهرة (رويترز) – قالت الدبلوماسية الإماراتية لانا نسيبة لرويترز إن بلادها تشعر بخيبة أمل بسبب عدم التوصل إلى توافق في مؤتمر لندن بشأن إنهاء الحرب الدائرة في السودان، مع إلقاء اللوم على خلافات بين دول عربية.

وعوّل كل من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية على دعم دول المنطقة، مما جعل جهودها أساسية في إنهاء الصراع.

لكن اجتماعا استضافته لندن يوم الثلاثاء شهد خلافات في الرأي بين الإمارات ومصر والسعودية بشأن قضايا تتعلق بحكم السودان، حسبما قالت أربعة مصادر لرويترز.