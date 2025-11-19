The Swiss voice in the world since 1935
الديمقراطية السويسرية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
نقاشات
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
دبلوماسيون: الاتحاد الأوروبي سيفرض عقوبات على نائب قائد الدعم السريع بالسودان

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

باريس (رويترز) – قال ثلاثة دبلوماسيين أوروبيين يوم الأربعاء إن من المتوقع أن يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على عبد الرحيم دقلو، نائب قائد قوات الدعم السريع السودانية، المتهمة بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.

وأضاف الدبلوماسيون أن من المتوقع أن يوافق وزراء خارجية الاتحاد على العقوبات في اجتماع في بروكسل يوم الخميس.

وتشمل العقوبات حظر السفر إلى دول الاتحاد ومصادرة أي أصول مملوكة له في التكتل.

(إعداد أيمن سعد مسلم للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)

