دبلوماسيون: الاتحاد الأوروبي سيفرض عقوبات على نائب قائد الدعم السريع بالسودان

باريس (رويترز) – قال ثلاثة دبلوماسيين أوروبيين يوم الأربعاء إن من المتوقع أن يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على عبد الرحيم دقلو، نائب قائد قوات الدعم السريع السودانية، المتهمة بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.

وأضاف الدبلوماسيون أن من المتوقع أن يوافق وزراء خارجية الاتحاد على العقوبات في اجتماع في بروكسل يوم الخميس.

وتشمل العقوبات حظر السفر إلى دول الاتحاد ومصادرة أي أصول مملوكة له في التكتل.

