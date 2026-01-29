دبلوماسيون: الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على إيران

reuters_tickers

3دقائق

بروكسل 29 يناير كانون الثاني (رويترز) – قال دبلوماسيون أوروبيون اليوم الخميس إن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي فرضوا عقوبات جديدة على إيران تستهدف المتورطين من الأفراد والكيانات في القمع العنيف للمتظاهرين ودعم طهران لروسيا.

وذكر وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو في منشور على منصة التواصل الاجتماعي إكس أن العقوبات تشمل أعضاء في الحكومة والقضاء والشرطة والحرس الثوري، بالإضافة إلى الكيانات المسؤولة عن الرقابة على الإنترنت.

ومن المتوقع توصل وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم إلى اتفاق سياسي لإدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية للتكتل، مما يضع الحرس الذي يتمتع بالنفوذ في فئة مماثلة للتي يندرج تحتها تنظيما الدولة الإسلامية والقاعدة، ويشكل تحولا رمزيا في نهج أوروبا تجاه القيادة الإيرانية.

وقالت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي قبل اجتماع الوزراء في بروكسل “إذا كنت تتصرف كإرهابي، فيجب أن تُعامل كإرهابي”.

وأُنشئ الحرس الثوري لحماية النظام الحاكم الشيعي بعد الثورة الإسلامية عام 1979، ويتمتع بنفوذ كبير في إيران، إذ يسيطر على قطاعات واسعة من الاقتصاد والقوات المسلحة. وكُلف الحرس الثوري الإيراني بمسؤولية برامج الصواريخ الباليستية والبرامج النووية الإيرانية.

وعلى الرغم من ضغط بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في السابق من أجل إضافة الحرس الثوري إلى قائمة الإرهاب الخاصة بالتكتل، فقد كانت دول أخرى أكثر حذرا خشية أن يعرقل ذلك التواصل مع الحكومة الإيرانية ويعرض المواطنين الأوروبيين داخل إيران للخطر.

لكن القمع الوحشي لحركة الاحتجاج في أنحاء إيران في وقت سابق هذا الشهر، والذي أدى إلى مقتل الآلاف، زاد من الدفع لتنفيذ هذه الخطوة.

وقال وزير الخارجية الهولندي دافيد فان فيل صباح اليوم “من المهم أن نرسل هذه الإشارة بأن إراقة الدماء التي شهدناها، والوحشية التي تمارسها السلطات تجاه المتظاهرين، لا يمكن التسامح معها”.

وأبدت فرنسا وإيطاليا، اللتان كانتا مترددتين في إدراج الحرس الثوري الإيراني على القائمة، دعمهما هذا الأسبوع.

وعلى الرغم من مخاوف بعض الدول من أن يؤدي قرار تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية إلى انهيار كامل في العلاقات مع إيران، قالت كالاس للصحفيين إن “التقدير هو أن القنوات الدبلوماسية ستظل مفتوحة، حتى بعد إدراج الحرس الثوري الإيراني على القائمة”.

(إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)