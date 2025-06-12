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دبلوماسيون: مجلس الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعلن انتهاك إيران لالتزاماتها النووية

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فيينا (رويترز) – قال دبلوماسيون شاركوا في اجتماع مغلق لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة إن المجلس أصدر قرارا يوم الخميس يعلن رسميا أن إيران تنتهك التزاماتها في مجال منع انتشار الأسلحة النووية، وذلك للمرة الأولى منذ ما يقرب من 20 عاما.

وجاء في نص قرار المجلس الذي يضم 35 دولة عضوا، والذي اطلعت عليه رويترز “(المجلس) خلص إلى أن إخفاقات إيران العديدة منذ عام 2019 في الوفاء بالتزاماتها بتقديم التعاون الكامل وفي الوقت المناسب للوكالة في ما يتعلق بالمواد والأنشطة النووية غير المعلنة في مواقع متعددة غير معلنة في إيران… يشكل عدم امتثال لالتزاماتها بموجب اتفاق الضمانات مع الوكالة”.

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