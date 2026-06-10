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دبلوماسيون: مجلس وكالة الطاقة الذرية يطالب إيران بإعلان مخزونها من اليورانيوم

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فيينا 10 يونيو حزيران (رويترز) – وافق مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الأربعاء على قرار تدعمه الولايات المتحدة يطالب إيران بالإعلان عن مخزوناتها المتبقية من اليورانيوم المخصب والسماح للمفتشين بالتحقق منها، وهو ما قد يعقد محادثات واشنطن مع طهران.

وقال دبلوماسيون حضروا الاجتماع المغلق إن القرار قدمته الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وجرت الموافقة عليه بأغلبية 21 صوتا ومعارضة ثلاثة أصوات وامتناع 10 عن التصويت.

ويضم المجلس في عضويته 35 دولة.

وأضاف الدبلوماسيون أن الدول المعارضة هي روسيا والصين والنيجر، مشيرين إلى أن فنزويلا لم يُسمح لها بالمشاركة.

(إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)

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