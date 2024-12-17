دبلوماسيون ألمان يجرون محادثات الثلاثاء مع ممثلين لهيئة تحرير الشام في دمشق

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برلين (رويترز) – قالت وزارة الخارجية الألمانية إن دبلوماسيين من ألمانيا سيجرون أول محادثات مع ممثلين لهيئة تحرير الشام في دمشق يوم الثلاثاء، مع التركيز على عملية انتقالية في سوريا وحماية الأقليات.

وذكر متحدث باسم الوزارة في بيان “كما يجري استكشاف الإمكانيات لوجود دبلوماسي في دمشق”، مؤكدا أن برلين تراقب هيئة تحرير الشام عن كثب بالنظر لعودة جذورها لأيديولوجية تنظيم القاعدة.

وحول الهيئة التي قادت الإطاحة بالرئيس بشار الأسد بعد سنوات من الحرب، قال المتحدث “يمكن القول في ضوء المتاح، إنهم يتصرفون بحكمة حتى الآن”.