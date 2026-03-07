دبلوماسيون إيرانيون يغادرون لبنان بعد غارات إسرائيلية قرب السفارة

7 مارس آذَار (رويترز) – قال مصدر أمني لبناني رفيع المستوى لرويترز إن أكثر من 150 مواطنا إيرانيا، بينهم دبلوماسيون وأفراد من عائلاتهم، غادروا لبنان اليوم السبت، بعد أن هدد الجيش الإسرائيلي “ممثلي” إيران في لبنان ونفذ غارات قرب السفارة الإيرانية.

وأوضح المصدر الأمني أنهم نُقلوا جوا إلى روسيا على متن طائرة روسية، وأن 20 إيرانيا آخرين غادروا أمس الجمعة عقب اندلاع صراع جديد بين جماعة حزب الله اللبنانية وإسرائيل.

وقال مصدر من السفارة الإيرانية في بيروت إن عددا من الدبلوماسيين غير الأساسيين غادروا، لكنه لم يحدد عددهم.

وأعاد الصراع تسليط الضوء على دعم إيران لحزب الله، الذي أطلق صواريخ وطائرات مسيرة باتجاه إسرائيل يوم الاثنين مما أدى إلى قصف إسرائيلي مكثف في أنحاء لبنان.

وفي اليوم التالي، قال متحدث عسكري إسرائيلي في منشور على منصة إكس إن على ممثلي الحكومة الإيرانية الذين ما زالوا في لبنان أن “يغادروا على الفور قبل استهدافهم”.

وطلب رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام من السلطات يوم الأربعاء اعتقال وترحيل أي عناصر من الحرس الثوري الإيراني ينفذون أنشطة عسكرية في لبنان، في أول مرة تلمّح فيها السلطات إلى احتمال وجود قوات إيرانية على أراضيها.

ولم تعلن الحكومة اللبنانية ما إذا كانت توصلت إلى أن قوات إيرانية تعمل في لبنان.

وكان القيادي في حزب الله محمود قماطي نفى قبل أيام وجود أي قوات عسكرية إيرانية في لبنان.

وقال مصدران أمنيان لرويترز إن غارات جوية إسرائيلية استهدفت أمس الجمعة منطقة قرب السفارة الإيرانية في لبنان.

وذكر المصدر من السفارة الإيرانية لرويترز أن تلك الغارات كانت السبب وراء قرار الدبلوماسيين الإيرانيين المغادرة.

لكن مصدرين مطلعين قالا لرويترز إن السلطات اللبنانية كانت تعتزم اتخاذ إجراءات ضد دبلوماسيين إيرانيين هذا الأسبوع.

وأضافا أن الحكومة اللبنانية كانت تعتزم طرد دبلوماسيين من البلاد.

ولم تتمكن رويترز من تحديد ما إذا كان الدبلوماسيون الذين غادروا حتى الآن قد أبعدوا رسميا أم غادروا لأسباب أمنية.

(تغطية صحفية مايا الجبيلي – إعداد معاذ عبدالعزيز ومحمد عطية للنشرة العربية )