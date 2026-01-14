دبلوماسيون لرويترز: نُصح أفراد بمغادرة قاعدة العديد الأمريكية في قطر

الدوحة 14 يناير كانون الثاني (رويترز) – قال ثلاثة دبلوماسيين لرويترز إنه تم نصح بعض الأفراد بمغادرة قاعدة العديد الجوية التابعة للجيش الأمريكي في قطر بحلول مساء اليوم الأربعاء.

ولم يكن لدى السفارة الأمريكية في الدوحة أي تعليق فوري.

وقاعدة العديد هي أكبر قاعدة أمريكية في الشرق الأوسط وتضم نحو 10 آلاف جندي. وقبل الضربات الجوية الأمريكية على إيران في يونيو حزيران، تم نقل بعض الأفراد من القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.

(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية)