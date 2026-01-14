The Swiss voice in the world since 1935
دبلوماسيون لرويترز: نُصح أفراد بمغادرة قاعدة العديد الأمريكية في قطر

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

الدوحة 14 يناير كانون الثاني (رويترز) – قال ثلاثة دبلوماسيين لرويترز إنه تم نصح بعض الأفراد بمغادرة قاعدة العديد الجوية التابعة للجيش الأمريكي في قطر بحلول مساء اليوم الأربعاء.

ولم يكن لدى السفارة الأمريكية في الدوحة أي تعليق فوري.

وقاعدة العديد هي أكبر قاعدة أمريكية في الشرق الأوسط وتضم نحو 10 آلاف جندي. وقبل الضربات الجوية الأمريكية على إيران في يونيو حزيران، تم نقل بعض الأفراد من القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.

(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية)

